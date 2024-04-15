Путин поручил выделить средства на развитие космической ядерной энергетики

Как следует из поручения президента РФ, сделать это необходимо до 15 июня

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ при участии Роскосмоса и Росатома должно к 15 июня выделить средства на развитие космической ядерной энергетики. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, перечень по итогам совещания с кабмином в марте опубликован на сайте Кремля.

Кабмину поручено выделить "начиная с 2024 года из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объеме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом "Развитие космической ядерной энергетики России".

Как отмечается в поручении, особое внимание правительство должно обратить "на реализацию мероприятий по развитию имеющегося научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики".

На совещании 14 марта вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал о создании транспортного модуля на основе ядерной энергоустановки. Путин подчеркнул, что финансировать разработку необходимо вовремя, определив приоритеты и обратив дополнительное внимание на требующие его вопросы.

В 2022 году Роскосмос сообщал о разработке космического буксира "Зевс" - транспортно-энергетический модуль, средства на создание которого были выделены до 2024 года, должен развивать скорость за счет ядерной установки, а не химических двигателей.