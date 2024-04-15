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РИА Новости

Конструкторы нашли уязвимые места в технике НАТО, рассказали в "Ростехе"

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Трофейная немецкая БМП "Мардер", восстановленная военнослужащими ЦВО
Трофейная немецкая БМП "Мардер", восстановленная военнослужащими ЦВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

"Ростех": конструкторы, изучающие трофейную технику НАТО, нашли ее уязвимости

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Конструкторы РФ, изучающие трофейную технику стран НАТО, определили её уязвимые места, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

"Мы очень активно взаимодействуем с нашими военными, которые доставляют с линии соприкосновения нам вооружение, военную технику. Безусловно, наши конструкторы активно занимаются этим, разбирают и бронетехнику, и легкую бронетехнику, смотрят уязвимые места", - сказал Артяков в эфире "России-1".

"Зная уязвимые места, а эти уязвимые места мы видим, когда разбираем, собственно говоря, эту технику, мы совершенствуем свои боеприпасы и просто применяем их достаточно эффективно", - добавил он.

Первый замглавы "Ростеха" уточнил, что западные танки, которые сегодня поставляются ВСУ, уничтожаются российскими боеприпасами успешно.

"Нас всегда стращали, что американская техника, германская техника - очень сильная, мощная и практически неуязвима, но это просто сказки и вымыслы", - отметил он.

На сегодняшний день, согласно открытым данным, российские войска в качестве трофеев взяли почти все образцы бронетехники НАТО, поставленные Западом ВСУ.

В частности, в зоне СВО были подбиты все типы поставленных западных танков, включая американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
NATO
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