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РИА Новости

Объекты в России защитят от атак БПЛА системами РЭБ

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Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

"Ростех": объекты на территории России защитят от атак системами РЭБ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Объекты на территории России защитят от атак беспилотников войск Украины системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

"Мы сейчас активно проводим работу по защите наших инфраструктурных объектов на территории Российской Федерации. Это прежде всего, как мы вот понимаем, были случаи поражения нефтеперерабатывающих заводов, складских комплексов и так далее... У нас есть комплекс радиоэлектронной борьбы, который эффективно работает против практически всех видов дронов и всех видов управляемых летательных аппаратов. Уже применяем их, максимально надо их просто нарастить производство, мы этим сейчас занимаемся", - сказал Артяков.

Он отметил, что недавно проводил на этот счет встречу с конструкторами и производителями, поставлена задача в короткие сроки увеличить производительность соответствующих компаний.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атак с помощью БПЛА самолетного типа объектов на территории России. Иногда за сутки уничтожаются десятки аппаратов над территориями российских регионов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
БПЛА
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