Кто делает деньги на войне на Украине? Конечно США, конечно Польша.

В прошлом году минобороны США сообщило о рекордных продажах военной техники. Основными покупателями стали европейские страны.

«Мы наблюдаем огромный рост спроса. Среди крупнейших клиентов – Польша. Все, начинают извлекать правильные уроки из войны на Украине», – считает Джеймс Хурш, директор правительственного Агентства по сотрудничеству в области безопасности обороны (DSCA).

«В 2023 финансовом году США совершили сделки на сумму более 80 млрд долларов», – признает Хурш.

Общая стоимость поставок оружия составила 80,9 млрд долларов. Из них 62,25 млрд долларов ушло на продажу оружия странам-партнерам, а почти 4 млрд долларов – на финансирование военной помощи иностранным государствам (Украине и Израилю). Еще 14,68 млрд долларов было выделено на Инициативу по содействию безопасности Украины, которая подразумевает наращивания военного потенциала США, попросту говоря поступление денег для американских войск через продажа оружия за пределы США.

Польша, по словам Хурш, в 2023 году закупила вертолеты AH-64E Apache, РСЗО HIMARS, ЗРК Patriot, и танки M1A1 Abrams.

Известно, что пусковые установки HIMARS будут обслуживаться в Польше в рамках взаимозачета, в описании тендера на поставку IBCS к ЗРК Patriot. То же касается и ударных вертолетов Apache. Однако точные условия взаимозачета по сделкам неизвестны.

В феврале Радослав Сикорский, глава польского МИД, заявил на встрече в Атлантическом совете:

“В последние годы европейские страны увеличили свои оборонные бюджеты, многие значительно. Польша удвоила свои расходы и достигла почти 4 % от ВВП, что является самым высоким показателем среди членов НАТО, включая США.

C 2018 по 2022 год 56 % военного оборудования, импортируемого в Польшу, поступило из США. Мы инвестируем в безопасность в таких масштабах, которые не под силу Путину. Производство критически важных товаров должно осуществляться в Америке и странах-союзниках».

Как видим, американцы, похоже, довольны поляками, которые готовы убить свою экономику ради обогащения своего заокеанского хозяина. И тут не поспоришь, что президенту действительно не под силу выбрасывать народные деньги на ветер, хоть и с запахом пороха.