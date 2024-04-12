«Рубон», «Гроза-С», «Богатырь-2» и не только на базе МЗКТ: На что способен белорусский «Волат»?

Как любая универсальная платформа, МЗКТ-490100 стал родоначальником целого семейства автомобилей специального назначения, таких как разведывательный, медицинский, машина связи и радиоэлектронной борьбы и многие другие. Одним из первых в этом ряду стал разведывательно-огневой модуль МЗКТ-490100-015 с комплексом «Адунок» разработанный ОАО «АГАТ — системы управления». Этот автомобиль предназначен для ведения специальных и разведывательных действий, борьбы с незаконными вооружёнными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника и для ряда других смежных задач.

Помимо автоматизированного дистанционно-управляемого наблюдательного огневого комплекса с 12,7-мм пулемётом либо 30-мм автоматическим гранатомётом, бронеавтомобиль имеет средства связи и обмена данными обстановки (4G/LTE), средства разведки (тактический БАК «Беркут»), оптоэлектронное устройство наблюдения. Штатное отделение машины – 6-8 человек с индивидуальным и групповым вооружением и экипировкой. Также комплекс имеет шесть пусковых установок для постановки дымовых завес типа «Туча».

К 2018 году разведывательный комплекс претерпел значительные изменения и получил наименование БРДМ-4Б. Скорее всего, это связано с доработкой комплекса в интересах Минобороны Беларуси. Машина «потеряла» свой огневой модуль, зато значительно усовершенствовала разведывательный. Теперь БРДМ может вести оптоэлектронную (инфракрасную и телевизионную) наземную (на глубину до 6 км) и воздушную (на глубину до 40 км) разведку, радиоэлектронную разведку радиосредств диапазонов ОВЧ (на глубину до 30 км), радиолокационную (на глубину до 18 км) и сейсмическую (на глубину до 40 км) разведку. Кроме того, машина может обеспечивать обработку разведывательной информации, радиосвязь на дальности 30 км в движении и 350 км на стоянке, осуществлять передачу данных и навигации.

БРДМ-4Б на шасси МЗКТ-490100-015. Источник: warspot.ru

Свой вариант автомобиля разведки «Рубон» на шасси МЗКТ-490100-018 в 2019 году представило ЧП «Белтех Оптроникс». «Волат» вновь обрёл дистанционный огневой модуль – на этот раз ДБМ-Т12,7, разработанный совместно с российским ОАО «Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики» (город Ковров). В качестве вооружения в модуле могут использоваться 12,7-мм пулемёты типа «Корд» или НСВ с горизонтальными углами наводки в 360 градусов и вертикальными от −20 до +70 градусов. Дальность обнаружения цели типа «танк» составляет 8,5 км днём и 5,5 км ночью, а распознавания — 5,5 и 3,5 км соответственно. «Рубон» способен как днём, так и ночью поражать автоматически сопровождаемые БПЛА, огневые и транспортные средства как с места, так и с ходу.

В наши дни не менее актуальна станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Гроза-С» на шасси МЗКТ-490100-014 (разработка ОАО «КБ Радар»). «Гроза-С» способна обнаруживать БПЛА по излучениям радиолиний управления аппаратами, подавлять линии передачи данных, формировать дезинформирующие помехи бортовой аппаратуре навигации. Иными словами, такая станция РЭБ может посадить беспилотник, лишив его канала связи, либо взять управлением им на себя. Дальность радиоподавления приёмника БПЛА – до 30 км, а наземного пункта управления – до 10 км. Вмешательство в контроль канала GPS (либо GLONASS, GALILEO, BeiDou) может происходить на дальности до 40 км.

Одной из последних разработок в области средств связи и телекоммуникации для военных является комбинированная радиостанция Р-186 «Богатырь-2» на шасси МЗКТ-490100-019. Она предназначается для организации связи при ведении различных видов боя, выполнения задач мирного времени и ликвидации чрезвычайных ситуаций на различных уровнях управления. Такой «Богатырь» способен на организацию открытой и засекреченной телефонной связи на дальности до 300 км. В комплекс входит аппаратура связи белорусского производства: система спутниковой связи «Восход», радиостанции УКВ и КВ диапазонов, аппаратура шифрования «Ксенон», автоматизированные рабочие места оператора связи и управления.

Р-186 "Богатырь-2" на шасси МЗКТ-490100-019. Источник: warspot.ru

Наиболее мощным оружием в семействе «Волатов» является ПТРК «Шершень-М» на шасси МЗКТ-490100-016 разработки минского ЗАО «ЦНИП». Для управления такой системой достаточно экипажа машины в количестве трёх человек. В боекомплект входит не менее восьми управляемых ракет в любом из трёх вариантов калибров: 107-мм типа РК-3, 130-мм типа РК-2 или 152-мм типа РК-2М. В качестве боевой части ракет используются либо осколочно-фугасная, либо тандемная кумулятивная. Такие боеприпасы способны пробивать от 550 до 1100 мм брони на дальности от 2,5 до 8 км.

ПТРК «Шершень-М» на шасси МЗКТ-490100-016 Источник: warspot.ru

Стоит отметить, что всё семейство «Волат» продолжает развиваться семимильными шагами. Многие образцы уже приняты на вооружение ВС РБ и на деле показывают свою высокую эффективность в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки. Более того, опыт СВО показывает, что сегодня есть востребованность в таких мобильных, бесшумных и высокотехнологичных комплексах, как БРДМ «Рубон», станция РЭБ «Гроза-С», ПТРК «Шершень-М» и др.

Павел Ковалев

Руслан Гук

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