«Ангара-А5» будет выполнять тяжелую работу в космосе

Россия обкатывает новую тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5»

Россия вывела в космос новую тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5» с космодрома Восточный. Это важнейшее за несколько десятилетий событие в российской космической отрасли. Чем новый носитель отличается от легендарного «Протона», какие задачи будет выполнять новая «Ангара» и какое значение это имеет для всей страны?

За всю историю российской (советской) космической отрасли Россия создала только две серийных тяжелых ракеты-носителя: легендарный "Протон", использующийся до сих пор, и вот теперь – ракету "Ангара-А5". Ранее "Ангара" совершала испытательные пуски только с космодрома Плесецк. 11 апреля тяжелая модификация данной ракеты-носителя впервые отправлена в космос с новейшего российского космодрома Восточный. Нагрузка пока еще тоже только испытательная.

На первый взгляд, ракета не выглядит каким-то особенным достижением – на фоне того, что в США уже работают носители с возвращаемыми ступенями. Однако на самом деле перед нами настоящий прорыв в отечественной космонавтике.

База для освоения космоса

Главный показатель работоспособности национальной космонавтики – это не количество пусков, бюджет или наличие каких-то уникальных миссий. Все гораздо прозаичнее. Основная задача космической отрасли – создавать нужные для страны космические аппараты, в нужный момент отправить их на орбиту и дальше поддерживать их бесперебойную работу.

Возможно, звучит не очень романтично. Но это база. Именно с ее помощью работает связь, спутниковая навигация, дистанционное зондирование Земли, метеорология и другие отрасли, ежедневно обеспечивающие комфорт и качество жизни каждого гражданина России. Влияющие на всю реальность, которую мы видим как за окном, так и в собственном телефоне. Все остальное – научные запуски, космические обсерватории и добыча лунного реголита – создается уже дополнительно.

Поэтому для любой космической державы важно иметь основной спектр ракет-носителей для выведения разных космических аппаратов. Эти ракеты-носители делятся на три класса – легкие, средние и тяжелые. В России это соответственно "Союз-2.1в" и "Ангара-1.2ПП" (легкие), две модификации ракеты-носителя "Союз-2" ("Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" – средние) и "Протон-М" (тяжелая).

Почему тяжелые ракеты самые важные

Если ракет нет, то и вывод на орбиту любого космического аппарата невозможен. Невозможно самостоятельно обеспечить ни телевещание, ни связь, ни картографию, не говоря уж о выполнении ключевых оборонных задач. Прекрасной иллюстрацией этому является ситуация, в которой сейчас оказалось Европейское космическое агентство (ESA). Их триадой ракет были Vega, "Союз" и Ariane-5. Сегодня ни одна из них не работает.

Для тяжелых ракет Ariane-5 затянулся переход на новое поколение Ariane-6, первый запуск которой должен состояться лишь летом текущего года. Поскольку Европа сама разорвала все космические связи с Россией, то и пуск российских ракет среднего класса "Союз" в интересах европейских заказчиков с космодрома Кура невозможен. C легкой ракетой Vega у ЕС тоже много проблем – высокая аварийность, а также невозможность поставки четвертой ступени украинским "Южмашем".

Несмотря на то, что общий космический бюджет ЕС превышает российский в несколько раз, собственного носителя у Европы фактически на данный момент нет. В отличие от России. Брюсселю даже со спутниками Gallileo пришлось идти на поклон к Илону Маску.

И среди всех трех классов ракет тяжелые – самые важные. Они способны на то, что не под силу другим: вывести на орбиту тяжелые спутники связи, метеоспутники, модули орбитальной станции и т. д. Причем не просто на орбиту, а на геостационарную, необходимую именно для обеспечения космической связи. А космическая связь в текущих условиях имеет принципиальное значение и для торговли, и для гражданской промышленности, и для обороны, и для бытового комфорта.

Замена "Протона"

Стартовавшая с космодрома Восточный ракета-носитель "Ангара-А5" как раз и есть основная российская тяжелая ракета ближайшего будущего. Почему же нельзя было остаться на главной "рабочей лошадке" советской, а затем и российской космонавтики – "Протоне"? У него две основные проблемы.

Первая – география. "Протон" может стартовать только с Байконура, что ставит российскую космонавтику в зависимость от договоренностей с Казахстаном. Вторая проблема "Протона" – топливо. Оно очень токсично.

Именно поэтому Россия построила космодром Восточный и именно поэтому испытывает новую тяжелую ракету-носитель. "Ангара" использует в качестве топлива и окислителя куда более экологичный керосин и кислород.

Задачи для "Ангары"

Важно, что "Ангара" может запускаться не только с Восточного, но и с северного космодрома Плесецк – в зависимости от полезной нагрузки. Все дело в баллистических условиях. Чтобы наиболее эффективно запускать спутники на геостационарную орбиту и другие орбиты в плоскости экватора – требуется космодром как можно ближе к экватору, там скорость вращения Земли выше. Для пуска на полярные орбиты, часто используемые для спутников дистанционного зондирования Земли, наоборот, удобнее космодром на севере.

"Ангара" – это не одна ракета, а целое семейство. От легкой "Ангара-1.2ПП" до тяжелых "Ангара-А5" и даже перспективной "Ангара-А5В" повышенной грузоподъемности за счет установки дополнительной водородной ступени.

У "Ангары" впереди много самых разных задач. Будет испытываться перспективный пилотируемый транспортный корабль, будут выводиться лунные станции "Луна-26" и "Луна-27". Проектируется новая российская орбитальная станция. Именно "Ангара" должна выводить спутники проекта "Сфера", чья задача – обеспечить бесперебойную связь и интернет на территории всей России.

"Ангара-А5" подхватит эстафету у уходящего в историю "Протона" и обеспечит выполнение основных для России задач в космосе. На данный момент этого более чем достаточно.

Михаил Котов