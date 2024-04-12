Путин: Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с РФ

Российский лидер заверил, что Москва готова к конструктивному диалогу по украинскому урегулированию

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что Украина загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров с РФ в расчете на победу на поле боя.

"Я думаю, что противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение", - сказал глава российского государства на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

При этом Путин уверен, что Украина уже поняла - победить Россию на поле боя невозможно. "Сейчас понимают, что это невозможно. От переговоров отказались. И теперь попали в достаточно сложное положение", - констатировал президент РФ.

Российский лидер заверил, что Москва готова к конструктивному диалогу по украинскому урегулированию. Однако глава государства предупредил, что РФ не позволит навязывать позиции, не основанные на реалиях. "Наша цель не заключается в том, чтобы всех ставить в сложное положение. Наоборот, мы готовы конструктивно работать", - указал Путин. И подчеркнул: "Но никакого навязывания нам какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно, быть не может".

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили, в том числе, обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. Однако, переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке.