Войти
ТАСС

Путин: Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с РФ

290
0
0
Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Российский лидер заверил, что Москва готова к конструктивному диалогу по украинскому урегулированию

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что Украина загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров с РФ в расчете на победу на поле боя.

"Я думаю, что противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение", - сказал глава российского государства на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

При этом Путин уверен, что Украина уже поняла - победить Россию на поле боя невозможно. "Сейчас понимают, что это невозможно. От переговоров отказались. И теперь попали в достаточно сложное положение", - констатировал президент РФ.

Российский лидер заверил, что Москва готова к конструктивному диалогу по украинскому урегулированию. Однако глава государства предупредил, что РФ не позволит навязывать позиции, не основанные на реалиях. "Наша цель не заключается в том, чтобы всех ставить в сложное положение. Наоборот, мы готовы конструктивно работать", - указал Путин. И подчеркнул: "Но никакого навязывания нам какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно, быть не может".

Первые после начала специальной военной операции переговоры РФ и Украины прошли в начале марта 2022 года в Белоруссии, однако ощутимых результатов не принесли. 29 марта 2022 года состоялся очередной раунд в Стамбуле, когда Москва впервые получила от Киева зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения. В него входили, в том числе, обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное. Однако, переговорный процесс был прерван Украиной в одностороннем порядке. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
31.03.2010
СНВ-1 умер, но тема его живет
05.02.2009
Победила дружба. Россия и Белоруссия документально оформили единую систему ПВО
19.12.2007
Угроза или аргумент?
17.07.2007
Россия приостановила участие в ДОВСЕ, но дала Западу время на раздумья
17.07.2007
ДОВСЕ. Вперед к железному занавесу
09.07.2007
Сокращение ядерного арсенала России недопустимо
14.06.2007
Разговор об обычных вооружениях
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 10:45
  • 101
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 12.04 10:40
  • 0
США развернули первую эскадрилью F-35 морской пехоты на восточном побережье
  • 12.04 09:55
  • 2
ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины
  • 12.04 07:35
  • 1
Обозначена максимальная продолжительность полетов на РОС
  • 12.04 07:31
  • 1
Разгонный блок «Ангары» вывел на орбиту спутник «Гагаринец»
  • 12.04 04:53
  • 735
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.04 02:29
  • 0
О ЗРС и их роли в СВО
  • 11.04 23:30
  • 15
Национальная политика и миграция
  • 11.04 20:00
  • 11
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 11.04 16:48
  • 0
Кто делает деньги на войне на Украине? Конечно США, конечно Польша
  • 11.04 10:03
  • 0
Михаил Липский: Только я помню Гостомель
  • 11.04 03:20
  • 475
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.04 03:14
  • 5
О возможных путях разгрома ВСУ (и НАТО) на левобережье. Техническая сторона вопроса.
  • 11.04 02:42
  • 2697
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.04 21:54
  • 2
Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации