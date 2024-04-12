Советник главы офиса Зеленского заявил, что Киев решительно не устраивает «мирный план Эрдогана»

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Советник главы Офиса главы киевского режима Михаил Подоляк, комментируя якобы предложенный президентом Турции Реджепом Эрдоганом план мирного урегулирования украинского кризиса, заявил, что Киев решительно отвергает любые планы, кроме так называемой "формулы Зеленского". Подоляк при этом добавил, что, по его мнению, якобы предложенный Эрдоганом вариант предполагает фактическую заморозку вооруженного конфликта с неминуемой последующей эскалацией боевых действий.

Советник главы Офиса Зеленского отметил, что Киев не устраивают никакие альтернативные мирные планы, не предполагающие поражения России на поле боя, возврата в состав Украины всех территорий по состоянию на 1991 год, а также выплату Москвой репараций.

Ранее ряд турецких источников сообщил, что, по их данным, Эрдоган представил президенту России Владимиру Путину и главе киевского режима Зеленскому проект нового мирного договора, согласно которому, помимо прочего, сторонам предлагалось заморозить конфликт по текущей линии фронта, провести под международным контролем повторные референдумы на всех территориях, которые были освобождены от киевского режима, а также предоставить гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.

Кроме того, в якобы предложенном турецким лидером плане сторонам предлагалось провести обмен военнопленными по формуле "всех на всех" и запретить России каким-либо образом препятствовать вступлению оставшейся части Украины в Евросоюз.