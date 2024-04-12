Боррель ждет "смелых решений" 22 апреля от глав МИД и обороны стран ЕС по помощи Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметил, что ЕС должен предоставить "Украине системы противовоздушной обороны для перехвата российских ракет, защиты городов и критически важной инфраструктуры"

БРЮССЕЛЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны 27 стран Евросоюза должны принять "смелые решения" на встрече 22 апреля, на которой будет обсуждаться предоставление военной помощи Украине. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы должны предоставить больше военной поддержки. Сегодня я написал министрам иностранных дел и обороны ЕС перед заседанием 22 апреля. Мы должны ускорить и расширить нашу военную поддержку Украины. Я ожидаю смелых решений на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля с Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым", - написал он в X (ранее Twitter).

По его словам, ЕС должен предоставить "Украине системы противовоздушной обороны для перехвата российских ракет, защиты городов и критически важной инфраструктуры". Кроме того, он добавил, что "Украине нужны зенитно-ракетные батареи".

Боррель также отметил, что ЕС должен "расширить возможности оборонной промышленности Украины". "Фонд помощи Украине будет способствовать закупке, производству и доставке боеприпасов. Я предложил правительству Украины выступить соорганизатором Украинского форума оборонной промышленности в мае", - добавил он.