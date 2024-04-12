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ТАСС

Китай считает переговоры единственным выходом из украинского кризиса

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Скульптурная композиция Евгения Вучетича «Перекуем мечи на орала» перед комплексом зданий ООН в Нью-Йорке. Фото Reuters
Скульптурная композиция Евгения Вучетича «Перекуем мечи на орала» перед комплексом зданий ООН в Нью-Йорке. Фото Reuters.

Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин еще раз призвал заинтересованные стороны вступить в прямой диалог

ООН, 11 апреля. /ТАСС/. Китай продолжит содействовать политическому урегулированию конфликта на Украине, так как переговоры являются единственным выходом из кризиса. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Дай Бин на заседании Совета Безопасности.

"В конфликтах и войнах не бывает победителей, диалог и переговоры представляют собой единственный реальный выход из украинского кризиса. Китай еще раз призывает заинтересованные стороны вступить в прямой диалог и переговоры, сделать первый шаг к политическому урегулированию, совместно способствовать деэскалации ситуации", - сказал он.

"Китай всегда придерживался объективной и беспристрастной позиции, всегда выступал за мирные переговоры <...>. Китай продолжит поддерживать связь со всеми сторонами и играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию находящегося на грани кризиса", - отметил дипломат.

Ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что Россия и Китай поддерживают плотный контакт по ситуации на Украине и обсуждают вопросы по урегулированию конфликта своевременно и в доверительном ключе. Она подчеркнула, что президент России Владимир Путин поддержал многие предложения мирной инициативы, озвученные китайскими коллегами, поскольку они созвучны российским подходам "и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к ним будут готовы на Западе и в Киеве".

В феврале 2023 года МИД КНР опубликовал документ с изложением позиции по политическому урегулированию кризиса на Украине. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН. 

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