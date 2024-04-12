В Ростехе заявили, что управляемые авиабомбы дают большой успех в СВО

По словам первого заместителя генерального директора госкорпорации Владимира Артякова, они заставляют противника бояться подъема в воздух самолетов с такими боеприпасами

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Применение управляемых авиабомб дает значительный успех в ходе спецоперации и заставляет противника бояться подъема в воздух самолетов с такими боеприпасами. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"Мы сейчас управляемые авиационные бомбы стали выпускать - ранее такого не было. Это дает значительный успех на линии соприкосновения с нашим противником. Нас уже стали просто бояться, когда наша авиационная техника поднимается в небо и начинает работать такими комплексами", - сказал он.

"Благодаря совместной работе с корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ - прим. ТАСС) мы применили их методы управления ракетами к нашей большой линейке авиационных бомб ФАБ, которая сегодня очень эффективно, очень точно работает, - продолжил он. - Благодаря взаимодействию с Минобороны мы быстро смогли внедрить это в производство".

Ранее в интервью ТАСС индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев сообщил, что Ростех и КТРВ увеличивают выпуск высокоточных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции всех калибров и видов действия.