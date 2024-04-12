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Спутники «Луч» обеспечили связь с разгонным блоком «Ангары»

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Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости.

Спутники «Луч» обеспечили связь с разгонным блоком «Орион» ракеты «Ангара»

Российские спутники-ретрансляторы «Луч-5А» и «Луч-5Б» обеспечили бесперебойную высокоскоростную связь с разгонным блоком «Орион» ранее запущенной с космодрома Восточный тяжелой ракеты «Ангара-А5», заявил гендиректор системы «Гонец» Павел Черенков. Об этом сообщает ТАСС.

«Как и планировалось, было выполнено несколько сеансов связи, которые прошли штатно. Это позволило контролировать полет разгонного блока с полезной нагрузкой вне зон доступности наземных средств, что чрезвычайно важно», — сказал руководитель.

По его словам, успешная передача данных доказала, что спутники Луч действительно способны решать разнообразные задачи.

11 апреля на космодроме Восточный с третьей попытки состоялся первый пуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион».

ЖЗЛ

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Гонец-М
Проекты
Луч МКСР
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