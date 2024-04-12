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Военное обозрение

«Хуже гиперзвукового "Кинжала"»: Украинские эксперты утверждают, что по Трипольской ТЭС ударили новой российской ракетой Х-69

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Источник изображения: topwar.ru

Удар по Трипольской ТЭС, полностью уничтоживший одну из мощнейших электростанций Киевской области, был нанесен новейшей российской крылатой ракетой Х-69. К такому выводу пришли эксперты украинского издания Defence Express.

По данным издания, ссылающегося на собственные неназванные источники, по Трипольской ТЭС "прилетело" крылатой ракетой Х-69, об этом говорят найденные обломки ракеты, а также та точность, с которой она ударила в цель. Эксперты отмечают, что это не первое применение данной ракеты по объектам на Украине, но пока массово Х-69 не применяется.

Подчеркивается, что новая многофункциональная малозаметная высокоточная авиационная крылатая ракета Х-69 хоть и является дозвуковой, но она гораздо хуже российского гиперзвукового "Кинжала", поскольку предназначена для самолетов тактической авиации типа Су-34 и Су-35, а их полет практически не отслеживается. Если на взлет носителей "Кинжалов" МиГ-31К или дальних и стратегических ракетоносцев объявляется воздушная тревога, то на взлет Су-34 и Су-35 никто не реагирует, так же как и на запуск ракет Х-69.

Ракета Х-69 является дальнейшим развитием Х-59, ее дальность составляет 400 км, что делает уязвимой объекты практически на всей территории Украины. А фактическое отсутствие противовоздушной обороны и сверхнизкая высота полета, составляющая 20 метров, делают ее почти неуязвимой. При этом она несет боевую часть весом в 310 кг.

По версии издания, удар Х-69 по Трипольской ТЭС открывает новые возможности для ВС России. Теперь Киеву следует ожидать более точных прилетов по энергетической инфраструктуре Украины.

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