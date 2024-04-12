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ТАСС

Туск сообщил о поиске "нестандартных путей" для военной помощи Украине

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Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Oficina de prensa de la presidencia de Ucrania vía AP

Премьер-министр Польши не предоставил информацию, какие именно варианты военной поддержки Киева рассматривает Варшава

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Польские власти находятся в поиске различных вариантов новых поставок военной техники и боеприпасов Украине. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Дональд Туск перед консультациями в Варшаве с участием председателя Евросовета Шарля Мишеля и глав правительств ряда стран ЕС по вопросу приоритетов сообщества на ближайшие годы.

"Польша ищет различные пути, в том числе нестандартные, для оказания поддержки Украине в виде военной техники и боеприпасов", - отметил Туск на совместной с Мишелем пресс-конференции, трансляция которой велась в социальных сетях канцелярии польского премьера. Он не предоставил информацию, какие именно варианты военной поддержки Киева рассматривает Варшава.

11 апреля президент Польши Анджей Дуда на итоговой пресс-конференции по окончании саммита Инициативы трех морей ("Триморье") заявил о планах Варшавы передать Киеву находящиеся в ее арсенале ракеты советского производства. Помимо этого, польские власти сообщали об участии в инициативе Чехии по закупке сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины в третьих странах. 

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Страны
Польша
Украина
Чехия
Проекты
Евросоюз
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