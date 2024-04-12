Источник: Зеленский возлагает на Запад обязанность обеспечения мобилизованных оружием

Высокопоставленный источник в Минобороны РФ отметил, что ничего своего на Украине давно нет

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский полностью возложил на Запад обязанность обеспечения сотен тысяч мобилизованных необходимым оружием.

Об этом заявил ТАСС высокопоставленный источник в МО РФ.

"При этом обязанность обеспечения сотен тысяч отмобилизованных необходимым оружием Зеленский полностью возлагает на Запад. Ничего своего на Украине давно нет. Да и на Западе уже осталось раздевать свои войска догола", - сказал собеседник агентства.