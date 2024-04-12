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ТАСС

Премьер Японии заверил Конгресс США, что Токио продолжит поддержку Киева

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Фумио Кисида также напомнил, что Япония ввела "жесткие санкции против России", а в феврале провела конференцию по восстановлению Украины

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заверил Конгресс США, что Токио продолжит оказывать помощь и поддержку Украине.

"Мы объявили [к настоящему времени] о [выделении] $12 млрд в качестве помощи Украине, включая системы обнаружения против дронов. Это часть пакета помощи НАТО. Да, Япония сотрудничает с НАТО на другом конце света", - сказал он в своей речи перед американскими конгрессменами. Кроме того, премьер напомнил, что Япония ввела "жесткие санкции против России", а в феврале провела конференцию по восстановлению Украины.

Кисида также повторил позицию, которая регулярно озвучивается официальными лицами Японии, о том, что "сегодняшняя [ситуация на] Украине может стать завтрашней [ситуацией в] Восточной Азии". В связи с этим он заявил, что "тесная координация Японии и США сегодня необходима как никогда, чтобы сохранить авторитет и устойчивость [потенциал] сдерживания японо-американского альянса".

Российская сторона ранее неоднократно отмечала, что санкции, которые вводят против нее США и их партнеры, являются нелегитимными и неэффективными. Посол РФ в Токио Николай Ноздрев в интервью ТАСС обращал внимание, что Токио пошел на фактически полный демонтаж отношений с одним из своих главных соседей - Россией, решив, что издержки будут меньше, чем выгоды от "конъюнктурного присоединения к антироссийской кампании", запущенной Западом из-за ситуации на Украине. 

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Страны
Россия
США
Украина
Япония
Проекты
NATO
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