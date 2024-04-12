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ТАСС

Дуда заявил, что Польша обсуждает передачу Украине ракет советского производства

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Зенитно-ракетная установка С-125
Зенитно-ракетная установка С-125.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Фомичев

Президент Польши намерен продолжить работу над этим вопросом

ВИЛЬНЮС, 11 апреля. /ТАСС/. Варшава рассматривает вопрос передачи Киеву находящихся в ее арсенале ракет советского производства. Об этом заявил в Вильнюсе президент Польши Анджей Дуда на итоговой пресс-конференции по окончании саммита Инициативы трех морей ("Триморье") .

"Оставшиеся в Польше ракеты советского производства по-прежнему находятся у нас на складах. Во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским мы обсудили возможность их передачи Украине", - сказал он.

По словам Дуды, он продолжит работу над этим вопросом. "После возвращения в Варшаву обсудим его с министром обороны", - отметил президент. 

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Страны
Польша
Украина
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