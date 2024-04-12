Дуда заявил, что Польша обсуждает передачу Украине ракет советского производства

Президент Польши намерен продолжить работу над этим вопросом

ВИЛЬНЮС, 11 апреля. /ТАСС/. Варшава рассматривает вопрос передачи Киеву находящихся в ее арсенале ракет советского производства. Об этом заявил в Вильнюсе президент Польши Анджей Дуда на итоговой пресс-конференции по окончании саммита Инициативы трех морей ("Триморье") .

"Оставшиеся в Польше ракеты советского производства по-прежнему находятся у нас на складах. Во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским мы обсудили возможность их передачи Украине", - сказал он.

По словам Дуды, он продолжит работу над этим вопросом. "После возвращения в Варшаву обсудим его с министром обороны", - отметил президент.