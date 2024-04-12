Ученый назвал задачи космической ракеты «Ангара-А5»

Ученый Эйсмонт: запуск «Ангары-А5» поможет в подготовке к межпланетным полетам

Запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» в будущем поможет подготовиться к межпланетным полетам, считает ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал задачи этого полета.

«"Ангара" относится к классу тяжелых носителей, а тяжелые носители много где востребованы. Этот класс определяется тем, какую полезную нагрузку ракета может вывести на низкую околоземную орбиту. Это 24 тонны, и такие массы нужны будут для строительства российской орбитальной станции, примерно такие массы нужны для полетов к планетам солнечной системы, в первую очередь к Марсу и Венере. Без ракеты такого класса невозможно выполнять такие задачи», — сказал ученый.

Кроме того, запуск также стал проверкой для космодрома Восточный, полагает специалист.

Те испытания, что прошли, были испытаниями не столько даже носителя, сколько самого стартового комплекса, а если быть точным, то сочетания самого стартового комплекса и ракеты-носителя Натан Эйсмонт ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН

«Самое существенное в этом запуске — то, что была испытана не только ракета. Она уже успешно летала три раза из Плесецка, это стартовая площадка Минобороны со всеми ограничениями Минобороны. Для невоенных целей этот полигон не очень хорошо подходит. Было принято решение построить новый стартовый комплекс, место было выбрано наиболее удобное во всех отношениях — это полигон Восточный», — добавил он.

11 апреля после с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель «Ангара-А5». Видео запуска опубликовал «Роскосмос». Перед этим полет дважды отменяли, глава космической корпорации Юрий Борисов называл это рядовым явлением.