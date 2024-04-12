Путин определил предельную численность центрального аппарата Минобороны в 13 200 человек

В 2018 г. она была увеличена до 10 740

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому предельная численность центрального аппарата министерства обороны РФ определена в количестве 13 тысяч 200 человек.

"Установить предельную численность центрального аппарата министерства обороны Российской Федерации в количестве 13 200 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе федеральных государственных гражданских служащих в количестве 4 930 человек", - сказано в документе.

Указ датирован 11 апреля 2024 года и вступает в силу со дня его подписания. Документ предполагает внесение изменений в соответствующий указ президента РФ от 16 августа 2004 года.