В Италии прошли обучение 1 420 украинских военных

Командующий оперативным штабом объединенных сил Министерства обороны Италии генерал Франческо Паоло Фильуоло уточнил, что эта подготовка проводилась в рамках европейской инициативы, которая осуществлялась на базах в Италии, Бельгии, Германии и Польше

РИМ, 11 апреля. /ТАСС/. В прошлом году в Италии в ходе 42 курсов подготовку прошли 1 420 украинских солдат. Такие данные огласил командующий оперативным штабом объединенных сил Министерства обороны Италии генерал Франческо Паоло Фильуоло, курирующий зарубежные миссии, в ходе доклада на совместном заседании комиссий по иностранным делам и обороны обеих палат парламента. Его слова приводит газета La Repubblica.

Как уточняется, эта подготовка проводилась в рамках европейской инициативы, которая осуществлялась на базах в Италии, Бельгии, Германии и Польше. "В прошлом году мы в Италии провели 42 курса и подготовили 1 420 украинских солдат", - сообщил генерал.

В 2024 году Италия "примет участие и готова сделать свой вклад в 41 международную операцию с участием 7 800 военнослужащих", приводит его слова агентство ANSA. В настоящее время в зарубежных миссиях задействованы 7 200 военнослужащих при максимально возможных 12 тыс.

При этом La Repubblica пишет об "укреплении восточного фланга" НАТО при участии 3 тыс. итальянских военных, 1 100 единиц транспорта и наземных установок военного назначения, 20 самолетов и одного корабля в Балтийском море.