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ТАСС

В Словакии выразили готовность сотрудничать с Украиной в военной области

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Братислава намерена принять активное участие в предстоящем летом саммите в Швейцарии по урегулированию конфликта

БРАТИСЛАВА, 11 апреля. /ТАСС/. Словакия, выступающая за скорейший мир на Украине и отказавшаяся на государственном уровне направлять ей оружие и боеприпасы, готова на коммерческой основе сотрудничать с Киевом в военной области. Об этом заявил журналистам после завершения консультаций словацкого и украинского правительств в городе Михаловце (Восточная Словакия) премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"На коммерческой основе Словакия готова сотрудничать [с Украиной] в военной области", - сказал премьер. Братислава, как он подчеркнул, намерена принять активное участие в предстоящем летом саммите в Швейцарии по урегулированию конфликта.

"Мы хотим максимально помочь в поиске справедливого решения [по достижению мира для сторон конфликта], - сказал Фицо. - Нужно как можно скорее завершить войну и достичь мира". При этом он утверждал, что действия РФ на Украине являются "грубым нарушением международного права". 

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Страны
Россия
Словакия
Украина
Швейцария
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