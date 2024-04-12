В Словакии выразили готовность сотрудничать с Украиной в военной области

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Братислава намерена принять активное участие в предстоящем летом саммите в Швейцарии по урегулированию конфликта

БРАТИСЛАВА, 11 апреля. /ТАСС/. Словакия, выступающая за скорейший мир на Украине и отказавшаяся на государственном уровне направлять ей оружие и боеприпасы, готова на коммерческой основе сотрудничать с Киевом в военной области. Об этом заявил журналистам после завершения консультаций словацкого и украинского правительств в городе Михаловце (Восточная Словакия) премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"На коммерческой основе Словакия готова сотрудничать [с Украиной] в военной области", - сказал премьер. Братислава, как он подчеркнул, намерена принять активное участие в предстоящем летом саммите в Швейцарии по урегулированию конфликта.

"Мы хотим максимально помочь в поиске справедливого решения [по достижению мира для сторон конфликта], - сказал Фицо. - Нужно как можно скорее завершить войну и достичь мира". При этом он утверждал, что действия РФ на Украине являются "грубым нарушением международного права".