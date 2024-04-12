Российские Ка-27ПЛ выполнили поиск подлодок «противника» в море

Вертолеты Ка-27ПЛ ТОФ выполнили поиск подлодок «противника» в Японском море

Экипажи противолодочных вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили поиск подлодок условного противника на учениях в Японском море. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Пара противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации Тихоокеанского флота отработала поставленные задачи по поиску подводных лодок условного противника в ходе учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вертолетчики вылетели с военного аэродрома в Приморском крае в район проведения учений. В ходе выполнения задач экипажи Ка-27ПЛ задействовали гидроакустическую станцию для поиска подлодок «противника».

Также экипажи вертолетов отработали взаимодействие с отрядом корветов флота, которые действуют в Японском море. Летчики совершили посадки и взлеты с палубы одного из кораблей.

Ка-27ПЛ предназначен для поиска, отслеживания и поражения подводных лодок в подводном и надводном положениях, в любое время суток и в различных метеоусловиях. Для поиска подлодок Ка-27 оснастили радиолокационной прицельно-поисковой системой «Осьминог», гидроакустической опускаемой станцией и магнетометром. Вертолет может нести бомбы, торпеды и гидроакустические буи.

В феврале источники «Известий» сообщили, что экипажи вертолетов морской авиации Ка-27 и Ка-29 будут учиться борьбе с надводными дронами. Соответствующий раздел появится в обновленной программе подготовки пилотов.