ВС РФ ликвидировали с помощью беспилотника БМП Bradley на авдеевском направлении

Минобороны РФ показало кадры уничтожения боевой машины пехоты Bradley ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили боевую машину пехоты (БМП) производства США Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении точным ударом беспилотника. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщили в Министерстве обороны страны.

Отмечается, что российские военнослужащие — операторы БПЛА группировки войск «Центр» выявили движение техники на участке фронта, после установления цели американская БМП была ликвидирована точным ударом беспилотника.

Ранее, 9 апреля, в российском оборонном ведомстве рассказали, что ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты Bradley и живую силу ВСУ на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации. Военнослужащие вскрыли в лесополосе замаскированные позиции ВСУ. Координаты местонахождения техники и личного состава противника были переданы на командный пункт, экипаж выдвинулся на огневую позицию в течение следующих нескольких минут.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».