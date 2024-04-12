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ТАСС

В ВСУ признали, что украинские силы уступают российским в 7-10 раз

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Украинские военнослужащие садятся в лодку на берегу Днепра близ Херсона, Украина
Украинские военнослужащие садятся в лодку на берегу Днепра близ Херсона, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Mstyslav Chernov

Командующий объединенными силами страны генерал-лейтенант Юрий Содоль отметил, что на Украине "нехватка личного состава"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским примерно в 7-10 раз. Об этом сообщил командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Юрий Содоль.

"Противник превосходит нас в 7-10 раз. У нас нехватка личного состава", - сказал Содоль. Запись его выступления в Верховной раде опубликовал на своем YouTube-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Содоль добавил, что в результате, например, одна бригада в среднем может оборонять лишь около 5 км фронта, в то время как требуется около 15.

Ранее в четверг Верховная рада приняла закон, ужесточающий порядок проведения мобилизации. За последние месяцы он уже вызвал ряд скандалов и возмущение в социальных сетях, поскольку позволит дополнительно мобилизовать, по оценкам украинских СМИ, несколько сотен тысяч украинцев. 

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Страны
Россия
Украина
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