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Обозначена максимальная продолжительность полетов на РОС

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Фото: ТАСС
Фото: ТАСС.

ИМБП РАН: максимальная продолжительность полетов на РОС составит восемь месяцев

Максимальная продолжительность полетов экипажа на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) составит около восьми месяцев, заявил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Олег Орлов. Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с нашими рекомендациями экипаж станции сможет проводить на борту РОС до восьми месяцев, однако такие долгие полеты пока не предусмотрены на начальном этапе ее работы», — сказал руководитель.

Орлов обозначил, что о продолжительных миссиях можно будет говорить только после того, как на околоземную орбиту будут выведены все модули РОС.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что утвердила эскизный проект РОС.

В январе генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Соловьев показал проект перспективного космоплана, который сможет доставлять космонавтов на будущую РОС.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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1 комментарий
№1
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