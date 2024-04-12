Власти Аргентины оценивают закупку ББМ "Страйкер" и LAV-3

ЦАМТО, 11 апреля. Власти Аргентины провели с США предварительные переговоры о возможности приобретении различной военной техники, включая 9 ББМ LAV-3 из состава ВС Новой Зеландии и около 180 ББМ "Страйкер" с колесной формулой 8x8 из состава ВС США.

Как сообщает Armyrecognition.com, переговоры ведутся в рамках инициативы по усилению военного потенциала Аргентины посредством закупок по программе "Иностранные военные продажи" (FMS).

Подробности переговоров пока не раскрываются, поскольку они находятся на ранней стадии. Однако продажа в рамках программы FMS, реализуемой под контролем правительства США, свидетельствует об укреплении двусторонних связей в военной сфере после прихода к власти в Аргентине Х.Милея.

Наблюдатели предполагают, что исход переговоров может оказать существенное влияние на региональную безопасность и военный баланс в Южной Америке. Планы нового правительства Аргентины предусматривают модернизацию вооруженных сил на фоне обострения проблем в сфере безопасности в регионе. Так, Аргентина сталкивается с постепенной дестабилизацией внутренней ситуации в ряде соседних государств, а также ухудшением международных отношений на южноамериканском континенте. Кроме того, исторически северная часть Аргентины уязвима для наркоторговли в районе боливийской границы и усиление контроля в данном регионе требует дополнительного оснащения силовых структур.

Как сообщал ЦАМТО, ВС Аргентины стремятся обновить парк бронетехники уже продолжительное время, однако финансовые проблемы страны исторически препятствуют реализации планов перевооружения ВС Аргентины, о чем свидетельствуют неудачные переговоры по поводу поставки ББМ "Гуарани" с Бразилией. Власти страны также рассматривали возможность покупки ББМ VN1 с колесной формулой 8х8 китайской корпорацией NORINCO.

В июле 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Аргентине в рамках программы "Иностранные военные продажи" 27 боевых машин пехоты M1126 "Страйкер" с колесной формулой 8x8 в версии БМП, 27 ед. 12,7-мм пулеметов M2 Flex, систем улучшения обзора водителя AN/VAS-5, систем внутренней связи VIC-3, одноканальных радиостанций AN/VRC-91E, а также другого связанного оборудования и услуг на сумму до 100 млн. долл. Тем не менее, закупка так и не была реализована.

Следует отметить, что приходящие к власти проамериканские временщики редко обращают внимание на необходимость решения социальных вопросов в своих странах, а также финансовых проблем, с которыми столкнется уже следующее правительство. Замороженная в течение длительного времени из-за отсутствия средств покупка истребителей для ВВС Аргентины недавно с благословения властей США сдвинулась в пользу приобретения американских F-16 из состава ВВС Дании. Поэтому принятие в ближайшей перспективе решения о выделении под неким благовидным предлогом средств на закупку американской бронетехники не станет неожиданностью.