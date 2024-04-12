Борисов заявил, что успешного старта "Ангары" с Восточного ждала вся страна

Глава Роскосмоса отметил, что сегодняшнюю работу все "проделали великолепно"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 11 апреля. / ТАСС/. Вся Россия ждала успешного старта тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный, прошедшего сегодня. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов

"Этот пуск ждала вся страна. К сожалению, это не телевизионное шоу, а напряженная работа. Мы приступили только к этапу летно-конструкторских испытаний, и вот эти все отмены - это штатные события, которые сопровождают начало жизни современной ракеты-носителя", - сказал он при построении боевого расчета после успешного пуска "Ангары-А5"

По его словам, сегодняшний пуск стал важнейшим событием. "Это новый космодром, новый старт, новая автоматика. Поэтому сегодняшний успех, который, собственно, сделан вашими руками, - это огромное событие", - добавил Борисов. Он поблагодарил расчет за вдумчивую работу по исправлению недочетов, выявленных во вторник и среду.

По словам гендиректора предприятия-производителя "Ангары" - ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (входит в Роскосмос) Алексея Варочко, сегодняшнюю работу все "проделали великолепно".

Расчет также поздравил глава Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Николай Нестечук. "Мало кто в нас верит, но те, кто верит, те всегда будут побеждать", - сказал он.

О первом пуске "Ангары" с Восточного

Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" сегодня в 12:00 мск с третьей попытки совершила свой первый пуск с площадки 1А космодрома Восточный.

Изначально старт ракеты был запланирован на 12:00 мск вторника, однако за две минуты до старта автоматика отменила пуск. Как позднее сообщил журналистам глава Роскосмоса Юрий Борисов, отмена была вызвана сбоем системы наддува бака окислителя центрального блока.

Пуск был перенесен на полдень среды, однако он не состоялся и тогда - по словам Борисова, команда отмены поступила из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя. Глава Роскосмоса тогда заверил, что необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло, что переносы по техническим причинам являются для разработчиков рядовым явлением, и текущий этап испытаний как раз нацелен на выявление подобных нюансов.

Этот старт стал первым пуском "Ангары" с Восточного - вместе с ним начались летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса "Амур", в который входит как сама ракета-носитель, так и инфраструктура космодрома. Кроме того, в ходе пуска будет испытан разгонный блок "Орион", для которого этот полет также стал первым.