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ТАСС

В ФСБ сообщили, что Британия курировала диверсионные акции против Черноморского флота РФ

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Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

По словам сотрудника спецслужбы, представители Великобритании, помимо подготовки диверсантов, поставляют в ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Спецподразделения Великобритании курировали большинство диверсионных акций против Черноморского флота РФ и Крыма. Об этом сообщил сотрудник ФСБ на видео, распространенном спецслужбой.

"С начала СВО в ФСБ регулярно поступает информация об участии западных спецслужб, в первую очередь британских, в подготовке украинского спецназа. Нами установлена кураторская роль британских спецподразделений в подавляющем большинстве террористических и диверсионных акций против кораблей Черноморского флота РФ и Крымского полуострова", - сказал он.

По его словам, представители Великобритании, помимо подготовки диверсантов, поставляют в ВСУ средства разведки, новые виды взрывчатых веществ, в том числе экспериментальные образцы, используя Украину в качестве полигона, а военнослужащих как расходный материал для испытаний новых разработок видов вооружений и тактики их применения. "Британские спецслужбы не утруждают себя планированием глубоко продуманных акций и детально проработанных операций, тем более не заботятся о сохранности личного состава ВСУ", - отметил сотрудник ФСБ.

Об этом свидетельствует пресеченная ФСБ и Минобороны высадка украинского десанта на Тендровской косе, целью которого был захват маяка. Эта акция, считают в ФСБ, "носила в значительной степени пропагандистский характер и даже в случае выполнения не повлияла бы на ситуацию на линии боевого соприкосновения, а также не оправдывала затраченных ВСУ сил и средств". 

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