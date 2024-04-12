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ТАСС

Кабмин Греции заявил, что вопрос об отправке F-16 на Украину не стоит

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Истребитель F-16
Истребитель F-16 ВВС Греции.
Источник изображения: www.xplanefreeware.net

Американский журнал Newsweek ранее заявил, что Греция готовится отправить на Украину 32 истребителя

АФИНЫ, 11 апреля. /ТАСС/. Вопрос об отправке Грецией F-16 на Украину не стоит, заявил журналистам официальный представитель правительства страны Павлос Маринакис.

Его попросили прокомментировать публикацию в американском журнале Newsweek о том, что Греция готовится отправить на Украину 32 истребителя F-16. "Не существует такой темы. Все, что мы должны были сказать, мы сказали. Не соответствует действительности то, что указывается в подобной публикации", - сказал Маринакис.

Ранее данные из публикации Newsweek, который назвал переброску греческих F-16 на Украину "почти неизбежной", опровергли источники газеты "Эфимерида тон синдактон" в Минобороны Греции.

Греческие СМИ ранее лишь рассуждали о возможности подобной сделки. Газета Realnews, например, писала, что F-16 можно было бы включить в пакет помощи на сумму 50 млрд евро, который ЕС решил выделить Украине на последнем саммите, если Евросоюз выплатит ВВС Греции соответствующую компенсацию.

Это же издание сообщало, что Минобороны Греции намерено продать 108 старых истребителей, которые будут заменены на новые. Среди них 32 самолета F-16 Block 30. В числе потенциальных покупателей Realnews назвала страны Латинской Америки, США (для модернизации и последующей перепродажи), Индию и Украину. 

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