Разгонный блок «Ангары» вывел на орбиту спутник «Гагаринец»

Разгонный блок «Орион» ракеты «Ангара» вывел на орбиту спутник «Гагаринец»

Разгонный блок «Орион» тяжелой ракеты «Ангара-А5» вывел на низкую околоземную орбиту малый спутник «Гагаринец». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов служебной платформы», — сказали в госкорпорации.

Там добавили, что после выведения «Гагаринца» разгонный блок продолжил свою работу.

11 апреля на космодроме Восточный с третьей попытки состоялся первый пуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион».