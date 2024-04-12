ПВО ВСУ больше нет. В воздушном пространстве Украины господствует Россия (Asia Times, Гонконг)

Экс-сотрудник Пентагона Брайен заявил о бесполезности украинской ПВО

Украина лишилась действенной ПВО, пишет экс-сотрудник Пентагона Брайен в статье для AT. США обещали помочь с ремонтом ранее поставленных систем HAWK. Однако даже после модернизации они не смогу защитить важные объекты и укрепления ВСУ на поле боя, уверен автор статьи.

Стивен Брайен (Stephen Bryen)

По собственному признанию, украинцам остро нужны средства ПВО. Большинство современных систем, ранее поставленных из США и Европы, либо уже уничтожены, либо израсходовали свои ракеты-перехватчики.

НАТО ищет ракеты и запчасти для систем ПВО “Пэтриот”. Германия, а с ней и другие европейские страны, заявляет, что доступных ракет-перехватчиков для поставленных Украине систем “Пэтриот” в наличии нет. Тем временем Норвегия пообещала больше систем NASAMS, однако их еще предстоит построить. Свои запасы ракет IRIS-T Европа уже передала, а новые будут готовы не раньше 2025 года.

И вот США объявили, что предоставят Украине 138 миллионов долларов экстренной помощи для обслуживания и ремонта ранее поставленных систем ПВО HAWK.

При этом экстренная помощь наверняка будет оказана в кредит, и шанс, что Украина когда-либо расплатится, невелик. В результате этот пакет, скорее всего, войдет в гигантскую программу помощи Украине стоимостью в 60 миллиардов долларов, которая ожидает одобрения Палаты представителей.

В распоряжении Украины имеется модификация HAWK Phase III. США обратились к Тайваню и Израилю с просьбой передать I-HAWK (литера I обозначает improved или улучшенный). Тайвань решил свои HAWK списать. Израиль заявил, что его системы в очень плохом состоянии и не работают. Испания сначала предоставила Украине одну систему HAWK Phase III, а затем согласилась поставить еще шесть.

Между строк читается, что отправленные на Украину испанские HAWK либо повреждены или уничтожены, либо не боеспособны по иным причинам. Иначе Госдепартамент не стал бы призывать к экстренному пакету помощи для Украины, куда войдет ремонт, комплектующие и ракеты. (Имейте в виду, что даже официально “бывшие в употреблении” запчасти будут выставляться по выгодным ценам.)

HAWK — это полумобильная система ПВО, появившаяся еще в 1950-х. Оригинальная версия использовала еще электронные лампы и аналоговые компьютеры. Модернизированные HAWK получили цифровые компьютеры и частично цифровые радары.

HAWK использует три радара: обзорный для обнаружения приближающихся угроз, подсветки для конкретных целей и бортовой полуактивный в каждой ракете для наведения. Каждый перехватчик оснащен крупной осколочной боеголовкой.

США списали свой последний I-HAWK, стоявший на вооружении у морской пехоты, в 2003 году. Тайвань вывел из эксплуатации HAWK Phase III несколько лет назад, заменив ее местной разработкой под названием Tien Kung или Sky Bow III. Израиль меняет HAWK на “Пращу Давида”.

В Госдепартаменте заявляют, что системы HAWK ВСУ нуждаются в ремонте и модернизации. В ведомстве также утверждают, что комплектующие и запчасти для ракет поступят либо из старых запасов в США и за рубежом, либо необходимо будет изготовить новые.

Однако многие полупроводниковые узлы HAWK разработаны еще в 1980-х и представляют собой интегральные схемы среднего размера, по большей части снятые с производства. Едва ли заводы захотят изготовлять такие комплектующие даже под заказ, поэтому восстановить компьютеры, узлы наведения, систему управления огнем, радары и бортовую электронику до рабочего состояния может оказаться проблематично. Возможно, некоторые части удастся извлечь из нерабочих систем.

Сами США ни HAWK, ни I-HAWK в бою не применяли. Однако их использовали ключевые союзники и друзья. Их использовал даже Иран, у которого также есть батареи HAWK (отправленные еще при шахе, а впоследствии Тегеран построил свою версию). Кувейт использовал их против Ирака, однако его системы были уничтожены или захвачены противником. Наконец, в своих боевых действиях HAWK использовал Израиль.

Насколько хорош HAWK против современных угроз, неясно.Пентагон заявляет, что HAWK эффективен против низколетящих угроз — например, беспилотников. Хотя усовершенствованные радары HAWK и сделались менее восприимчивы к наземным помехам, которые могут скрыть радиолокационную сигнатуру низколетящего беспилотника, никто не поручится, что система сможет обнаруживать и отслеживать так называемые “пластиковые” дроны.

Помимо трудностей даже с единичными угрозами, возможности HAWK против групп беспилотников или смешанных угроз, куда также входят крылатые ракеты, планирующие бомбы и сверхбыстрые ракеты, также неясны.

Обычно считается, что поражающая способность HAWK против самолетов превышает 85% при стрельбе в тандеме (по две ракеты на цель). Однако как HAWK покажет себя против тактических баллистических ракет или беспилотников, неясно.

Модернизированные ракеты HAWK имеют дальность действия от 45 до 50 километров — таким образом система попадает в категорию средней дальности. Дальность же действия российских управляемых планирующих бомб (УМПК) составляет 40 километров, поэтому Россия сможет запускать их несколькими партиями по батареям HAWK с надеждой на успех. Если же Россия применит гиперзвуковую ракету, шансы HAWK на выживание невелики.

Больше всего украинцев тревожит защита ключевых городов — особенно Киева. Если судить по российским воздушным ударам по другим агломерациям (Одесса, Харьков), то эффективной противовоздушной обороны там нет. Прошлым летом украинцы применили “Пэтриоты” в ходе контрнаступления, но, по имеющимся данным, минимум один из них был уничтожен (а то и два). Совсем недавно под Киевом была выведена из строя еще минимум еще одна система “Пэтриот”.

Средства ПВО необходимы как для защиты ключевой инфраструктуры, так и на поле боя для предотвращения воздушных атак. Даже если украинские системы HAWK удастся отремонтировать в ближайшие месяцы, их будет явно недостаточно для обеспечения безопасности жизненно важных объектов и укреплений.

Дело в том, что Украина фактически лишилась действенной системы противовоздушной обороны, которая могла бы защитить ключевую инфраструктуру или остановить российские самолеты непосредственно над полем боя или на подлете к нему. К июлю Украина получит устаревшие истребители F-16, но смогут ли они действительно изменить ситуацию или обойти российские системы ПВО, остается под вопросом. А без эффективной ПВО у противника Россия будет господствовать в воздушном пространстве Украины.

Стивен Брайен — бывший директор аппарата подкомитета по Ближнему Востоку при внешнеполитическом комитете Сената США и заместитель помощника министра обороны по политическим вопросам