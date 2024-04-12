Проблемы с призывом вынуждают Украину мобилизовать женщин (The Times, Великобритания)

Советник ВСУ Григорьева предложила призывать женщин в армию по примеру Израиля

Украине следует призывать женщин в армию, как это делается в Израиле, заявила советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВСУ Оксана Григорьева в интервью The Times. Этот шаг решит проблему нехватки личного состава в армии.

Призыв женщин в армию по израильскому образцу решит проблему нехватки личного состава, заявила советник по гендерным вопросам.

Украине необходимо отказаться от "старомодного менталитета" в отношении женщин и призывать женщин на военную службу по израильскому образцу, заявила главный военный советник по гендерным вопросам. По данным правительства, в настоящее время в ВСУ служат 65 тысяч женщин — это примерно на 40% больше, чем в 2021 году – до начала полномасштабного военного конфликта с Россией. Почти все они добровольцы, ведь для женщин обязательного призыва не существует, хотя тем, кто имеет медицинские специальности, предписано становиться на воинский учет.

Однако стране с трудом удается справиться с вербовкой сотен тысяч мужчин. И на этом фоне советник командующего сухопутными войсками по гендерным вопросам Оксана Григорьева заявила, что в ближайшие годы Украине следует подготовиться к вынужденной мобилизации на фронт женщин. "В нашей Конституции записано, что долг каждого украинца — защищать свою родину, поэтому будет правильным, чтобы женщины тоже служили, — заявила Григорьева в интервью The Times. — Наш северный сосед не исчезнет просто так. На протяжении сотен лет они неоднократно нападали на нас. Как и Израиль, мы должны быть к этому готовы, а это означает подготовку как мужчин, так и женщин к войне".

В прошлом месяце Дания стала десятой в мире страной, которая ввела обязательный призыв на военную службу для женщин. Премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что этот шаг служит сдерживанию потенциальных противников и одновременно обеспечивает гендерное равенство. В Израиле призыв женщин на военную службу является обязательным с момента создания государства в 1948 году, и сегодня они составляют 40% вооруженный сил.

Помимо нехватки боеприпасов Украина нуждается в повышении численности личного состава — армейские начальники говорят, что в этом году потребуется до 500 тысяч новобранцев. В прошлом месяце президент Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мужчин с 27 до 25 лет. Из-за военного положения мужчинам боеспособного возраста запрещено покидать страну. В случае всеобщей мобилизации это требование распространится, вероятно, и на женщин, хотя невыездными стали уже все госслужащие независимо от пола.

По словам Зеленского, он не намерен призывать женщин, однако в октябре прошлого года появились свидетельства, указывающие на то, что соответствующие решение все же будет принято – тогда всех медиков обязали вставать на воинский учет.

Негативная реакция на этот шаг, по словам Григорьевой, свидетельствует о тенденции украинского общества считать женщин "берегинями" — в честь древнеславянской богини-защитницы домашнего очага. Доля женщин в вооруженных силах Украины меньше, чем в большинстве государств НАТО — 7,3%. В регулярной армии США в последние годы насчитывается более 17% женщин, а в британской — более 11%.

Непосредственно в боевых действиях участвует менее десятой части женщин, числящихся в рядах ВСУ, – в основном речь идет о медицинской или административной сфере, а также сотрудницах разведки. Занимать строевые должности женщинам разрешили только в 2018 году.

"Мы прошли долгий путь с точки зрения законодательства, но на практике все еще придерживаемся менталитета старой школы, — сказала Григорьева, которая сама вступила в ряды ВСУ за несколько недель до начала конфликта с Россией, а до этого была физиком. — Со школьного возраста в этой стране существует разделение на девочек и мальчиков: мальчиков учат физическим нагрузкам, а девочкам приходится заниматься вышивкой или домашним хозяйством. Это нужно менять. И физически, и психологически нам необходимо с юных лет готовить девочек к защите страны".

Некоторые из наиболее известных женщин, участвовавших в боевых действиях, были украинками. Людмила Павличенко, советский снайпер времен Второй мировой войны, по слухам, убила 309 человек в ходе осады Одессы и Севастополя, за что получила прозвище "Леди Смерть". Среди известных украинок также Мария Берлинская, известная как "матерь дронов", и Инна Дерусова – первая женщина, посмертно удостоенная звания Героя Украины после спасения жизней десяти солдат во время блокады Ахтырки.

Однако теперь страна медленно, но верно внедряет принципы гендерного равенства в вооруженных силах. И одной из проблем на пути стало отсутствие формы подходящих размеров. Репортеры The Times побеседовали с женщинами, служащими на передовой, и они рассказали о сексизме со стороны мужчин, которые считают, что им не под силу работа на равных.

Виктория, 30-летний старший боевой медик из теробороны Харьковской области, отметила, что на фронте дискриминацию встретишь нечасто, однако, чем дальше от передовой, тем ярче она выражена. "В окопах все равны, — сказала она. — Опасность повсюду, и чтобы выжить, всем приходится защищать друг друга". Несмотря на наличие боевого опыта в Донбассе, чтобы вступить в армию в декабре 2022 года, ей пришлось долго уговаривать сотрудников военкомата. "Мы каждый день видим, насколько эффективны женщины в армии, но общество по-прежнему сильно отстает во взглядах, — посетовала Виктория, одна из четырех женщин-медиков в батальоне. — Когда я поехала домой в отпуск, сосед поинтересовался, почему я решила служить. Я сказала, что при желании он мог бы заменить меня, но в ответ услышала: „Я не могу, у меня семья”. Я сказала: „У меня тоже, но служение стране никто не отменял”". У Виктории трое детей: 12, 11 и 10 лет, а муж тоже воюет.

Ира Шевченко служит с 2021 года, до этого 53-летняя женщина работала военным корреспондентом украинского информагентства "Лига". По ее словам, и мужчины, и женщины продолжают интересоваться, почему она решила идти воевать. Она рассказала, что в ее батальоне, который входит в состав 56-й бригады ВСУ, мужчины часто "покровительствуют" женщинам, не давая им занимать активные боевые позиции. Шевченко согласна с тем, что последних следует призывать на военную службу по принципу равенства полов. "Равные права идут рука об руку с равными обязанностями", — подчеркнула она.

Эмма, 32-летняя снайпер из 47-й бригады, с этим не согласна. Она считает несправедливым мобилизовать женщин, которым на протяжении многих поколений внушали, что они слабее и не созданы для войн. По ее словам, конфликт изменил эти устаревшие взгляды, и в последние полгода на фоне углубляющегося кризиса, связанного с нехваткой солдат на передовой, на боевые миссии берут все больше женщин. "Сейчас во многих боевых частях рады любому, кто умеет держать оружие", — сказала она.

Автор статьи: Том Болл (Tom Ball)