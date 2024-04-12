Сербия намерена закупить французские истребители "Рафаль"

ЦАМТО, 11 апреля. Власти Сербии и Франции в ближайшие два месяца намерены заключить соглашение по поставке 12 новых истребителей "Рафаль" для ВВС и ПВО Сербии.

Об этом 9 апреля в Париже по итогам встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и представителями компании Dassault Aviation сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, переговоры по поставке 10 одноместных и двух двухместных истребителей "Рафаль" для ВВС и ПВО Сербии ведутся уже почти три года. Ожидается, что пакет поставки также будет включать различные вооружения (в т.ч. управляемые ракеты MICA класса "воздух-воздух"), летный тренажер, обучение летного и технического состава, а также рассчитанный на несколько лет комплексный пакет логистической поддержки.

Стоимость продажи не раскрывается, однако объявляя ранее о планах закупок ВиВТ в 2023 году, А.Вучич заявил, что приобретение эскадрильи из 12 новых "Рафаль" обойдется Сербии примерно в 3 млрд. евро (3,3 млрд. долл.). Ранее соседняя Хорватия приобрела 12 истребителей "Рафаль" стоимостью около 1 млрд. евро из состава ВКС Франции.

А.Вучич также сообщил, что Сербия стремится расширить сотрудничество с компаниями Airbus и Thales, а также другими французскими производителями. Ранее Белград приобрел у Airbus вертолеты H-125M и самолеты C-295, ЗРК "Мистраль" у MBDA и РЛС различных типов у Thales. Во время визита в Париж А.Вучич обсудил с принимающей стороной возможность создания в Сербии предприятия для оснащения вооружением сербского производства вертолетов H-125M в рамках более широкого соглашения, которое, вероятно, приведет к тому, что Сербия закупит больше вертолетов для замены устаревших "Газель".

Западные СМИ уже объявили, что покупка "Рафаль" во Франции знаменует уход Сербии от России, которая длительное время являлась традиционным поставщиком вооружений сербским вооруженным силам, а также может ухудшить политические связи между Белградом и Москвой и заставить его перейти на прозападные позиции.

Министерство обороны Сербии 10 апреля отвергло как "крайне необоснованные и некомпетентные" утверждения о том, что покупка истребителей "Рафаль" является нарушением военного нейтралитета Сербии, и отметило, что такие заявления направлены на обман общественности. Как заявлено, провозглашенный военный нейтралитет Сербии предусматривает, прежде всего, обязательство страны не присоединяться к какому-либо существующему военному альянсу, самостоятельно принимать все решения по вопросам обороны и нести за них полную ответственность.

Как заявлено, в последние годы Сербия произвела закупку современных вооружений, в том числе зенитных ракетных комплексов, РЛС, бронемашин и другого оборудования в разных странах, включая Россию, Китай, США, Испанию и Францию. Ни одна из этих покупок, включая объявленную покупку "Рафаль", не является актом нарушения военного нейтралитета Сербии.

Несмотря дружественные отношения с Россией, окруженной со всех сторон странами НАТО и не имеющей выхода к морю Сербии сложно выстраивать независимую от крупных мировых игроков политику. Как долго она сможет сопротивляться давлению коллективного Запада, покажет время.