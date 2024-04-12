Войти
ЦАМТО

Сербия намерена закупить французские истребители "Рафаль"

302
0
0
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 11 апреля. Власти Сербии и Франции в ближайшие два месяца намерены заключить соглашение по поставке 12 новых истребителей "Рафаль" для ВВС и ПВО Сербии.

Об этом 9 апреля в Париже по итогам встреч с президентом Франции Эммануэлем Макроном и представителями компании Dassault Aviation сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, переговоры по поставке 10 одноместных и двух двухместных истребителей "Рафаль" для ВВС и ПВО Сербии ведутся уже почти три года. Ожидается, что пакет поставки также будет включать различные вооружения (в т.ч. управляемые ракеты MICA класса "воздух-воздух"), летный тренажер, обучение летного и технического состава, а также рассчитанный на несколько лет комплексный пакет логистической поддержки.

Стоимость продажи не раскрывается, однако объявляя ранее о планах закупок ВиВТ в 2023 году, А.Вучич заявил, что приобретение эскадрильи из 12 новых "Рафаль" обойдется Сербии примерно в 3 млрд. евро (3,3 млрд. долл.). Ранее соседняя Хорватия приобрела 12 истребителей "Рафаль" стоимостью около 1 млрд. евро из состава ВКС Франции.

А.Вучич также сообщил, что Сербия стремится расширить сотрудничество с компаниями Airbus и Thales, а также другими французскими производителями. Ранее Белград приобрел у Airbus вертолеты H-125M и самолеты C-295, ЗРК "Мистраль" у MBDA и РЛС различных типов у Thales. Во время визита в Париж А.Вучич обсудил с принимающей стороной возможность создания в Сербии предприятия для оснащения вооружением сербского производства вертолетов H-125M в рамках более широкого соглашения, которое, вероятно, приведет к тому, что Сербия закупит больше вертолетов для замены устаревших "Газель".

Западные СМИ уже объявили, что покупка "Рафаль" во Франции знаменует уход Сербии от России, которая длительное время являлась традиционным поставщиком вооружений сербским вооруженным силам, а также может ухудшить политические связи между Белградом и Москвой и заставить его перейти на прозападные позиции.

Министерство обороны Сербии 10 апреля отвергло как "крайне необоснованные и некомпетентные" утверждения о том, что покупка истребителей "Рафаль" является нарушением военного нейтралитета Сербии, и отметило, что такие заявления направлены на обман общественности. Как заявлено, провозглашенный военный нейтралитет Сербии предусматривает, прежде всего, обязательство страны не присоединяться к какому-либо существующему военному альянсу, самостоятельно принимать все решения по вопросам обороны и нести за них полную ответственность.

Как заявлено, в последние годы Сербия произвела закупку современных вооружений, в том числе зенитных ракетных комплексов, РЛС, бронемашин и другого оборудования в разных странах, включая Россию, Китай, США, Испанию и Францию. Ни одна из этих покупок, включая объявленную покупку "Рафаль", не является актом нарушения военного нейтралитета Сербии.

Несмотря дружественные отношения с Россией, окруженной со всех сторон странами НАТО и не имеющей выхода к морю Сербии сложно выстраивать независимую от крупных мировых игроков политику. Как долго она сможет сопротивляться давлению коллективного Запада, покажет время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Китай
Россия
Сербия
США
Франция
Хорватия
Продукция
C-295 CASA
Rafale
Мистраль (Mistral)
Компании
Airbus
Dassault
Leonardo
MBDA
Thales
Проекты
NATO
Похожие новости
13.03.2024
Глава Airbus призвал страны ЕС объединить усилия в создании истребителей (infoBRICS, Китай)
08.02.2021
Битва за небо Европы: Tempest против Next Generation Fighter
10.05.2017
Президент французского концерна DCNS Эрве Гийу о новом авианосце, экспорте и кадровой политике
19.09.2014
Франция активно продвигает свои вооружения в Египет и ОАЭ
07.08.2013
Россия – Франция: одностороннее движение
01.07.2009
Новинки парижского салона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 10:45
  • 101
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 12.04 10:40
  • 0
США развернули первую эскадрилью F-35 морской пехоты на восточном побережье
  • 12.04 09:55
  • 2
ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины
  • 12.04 07:35
  • 1
Обозначена максимальная продолжительность полетов на РОС
  • 12.04 07:31
  • 1
Разгонный блок «Ангары» вывел на орбиту спутник «Гагаринец»
  • 12.04 04:53
  • 735
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.04 02:29
  • 0
О ЗРС и их роли в СВО
  • 11.04 23:30
  • 15
Национальная политика и миграция
  • 11.04 20:00
  • 11
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 11.04 16:48
  • 0
Кто делает деньги на войне на Украине? Конечно США, конечно Польша
  • 11.04 10:03
  • 0
Михаил Липский: Только я помню Гостомель
  • 11.04 03:20
  • 475
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.04 03:14
  • 5
О возможных путях разгрома ВСУ (и НАТО) на левобережье. Техническая сторона вопроса.
  • 11.04 02:42
  • 2697
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.04 21:54
  • 2
Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации