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РИА Новости

В России начнут выпускать противотепловизионные одеяла

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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр".
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

"Калашников": в России начнут выпускать противотепловизионные одеяла

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В России начнут выпуск противотепловизионных одеял, которые способны скрыть бойца от прицелов и тепловизоров противника, сообщили в четверг журналистам в концерне "Калашников".

Как отметили в "Калашникове", была проведена оценка маскирующих свойств ранее разработанных противоосколочных одеял "Эгида" в различных диапазонах электромагнитного излучения.

"Выяснилось, что при небольшой доработке "Эгида" прекрасно работает в ИК-диапазоне, обеспечивая защиту от обнаружения приборами ночного видения и тепловизионными прицелами. АО "НИИ стали" планирует начать выпуск модифицированного одеяла "Эгида" с маскировочными характеристиками с третьего квартала", - отметили в концерне.
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Страны
Россия
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