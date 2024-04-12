"Калашников": в России начнут выпускать противотепловизионные одеяла

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В России начнут выпуск противотепловизионных одеял, которые способны скрыть бойца от прицелов и тепловизоров противника, сообщили в четверг журналистам в концерне "Калашников".

Как отметили в "Калашникове", была проведена оценка маскирующих свойств ранее разработанных противоосколочных одеял "Эгида" в различных диапазонах электромагнитного излучения.

"Выяснилось, что при небольшой доработке "Эгида" прекрасно работает в ИК-диапазоне, обеспечивая защиту от обнаружения приборами ночного видения и тепловизионными прицелами. АО "НИИ стали" планирует начать выпуск модифицированного одеяла "Эгида" с маскировочными характеристиками с третьего квартала", - отметили в концерне.