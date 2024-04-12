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ТАСС

Приемники АИС компании "Спутникс" успешно прошли летные испытания на орбите

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Спутник "Таблетсат-Аврора"
Спутник "Таблетсат-Аврора" компании "Спутникс".
Источник изображения: Sputnix

Генеральный директор "Спутникс" Владислав Иваненко отметил, что приемники хорошо показали себя на каждом из запущенных аппаратов

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Разработанное частной российской компанией "Спутникс" (входит в Sitronics Group) спутниковое оборудование для приема сигналов автоматической идентификационной системы (АИС), позволяющей отслеживать суда на Земле, успешно прошло испытания на аппаратах, запущенных на орбиту в феврале 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics.

"Оборудование частная космическая компания испытала на аппаратах собственного производства, запуск которых состоялся в феврале этого года. Все спутники с АИС-приемниками работают на орбите в штатном режиме", - говорится в сообщении.

16 спутников, созданных компанией и предназначенных для отслеживания движения судов в Мировом океане, были выведены на орбиту в феврале 2024 года после запуска ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный. Все они оснащены АИС-приемниками, которые получают сигналы с морских судов как на стандартных частотах 161,975 МГц и 162,025 МГц, так и на предназначенных для сигналов дальнего действия - 155,975 МГц и 156,025 МГц.

Как отметил генеральный директор "Спутникс" Владислав Иваненко, приемники хорошо показали себя на каждом из запущенных аппаратов. "Каждый принимает около сотни сообщений в минуту или более нескольких тысяч сообщений в сутки. Отличительной особенностью приемника является крайне низкое потребление электроэнергии", - приводятся в сообщении его слова.

"Спутникс" разрабатывает несколько моделей космических аппаратов для многоспутниковых группировок. Они используются в автоматической идентификационной системе для мониторинга судоходства, а также оптического дистанционного зондирования Земли высокого и сверхвысокого разрешения и радарного всепогодного мониторинга. 

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