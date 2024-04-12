Эксперт: успешный пуск "Ангары-А5" с Восточного расширяет географию пусков в России

Историк космонавтики Александр Железняков выразил надежду, что летные испытания "Ангары-А5" близятся к завершению

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный расширяет географию пусков в России. Об этом ТАСС заявил историк космонавтики Александр Железняков.

Пуск "Ангары-А5" состоялся в 12:00 мск с третьей попытки, ракета вывела на орбиту разгонный блок "Орион". "Завершилась трехдневная эпопея с запуском "Ангары". Для российской космонавтики это означает то, что, во-первых, впервые осуществлен пуск "Ангары-А5" с космодрома Восточный с начала функционирования стартового комплекса "Ангары" на Дальнем Востоке. Это расширяет географию пусков", - сказал специалист.

Железняков выразил надежду, что летные испытания "Ангары-А5" близятся к завершению. "Восточный находится южнее, чем Плесецк и, соответственно, оттуда можно будет запускать грузы потяжелее, чем с северного космодрома. Кроме того, сегодняшнее событие - это успешное продолжение летных испытаний "Ангары-А5". Надеюсь, они близятся к завершению, после чего ракету можно будет вводить в эксплуатацию", - отметил он.

Изначально пуск был запланирован на 9 апреля, но был перенесен по техническим причинам на 10 апреля, после чего вновь произошел перенос. "В том, что Россия смогла запустить "Ангару-А5" с третьего раза, ничего страшного нет. Испытательный период и предполагает, [что нужно] собрать как можно больше информации о работе наземного оборудования, ракеты, и тем самым исключить возможность возникновения нештатной ситуации во время полета. Лучше отложить запуск. Тем более, что никакой оперативности с осуществлением запуска именно 9 апреля не было. Необходимо все лишний раз проверить и надеяться, что в будущем ракета будет летать стабильно, надежно и не принесет нам никаких сюрпризов", - заявил Железняков.

Успешный старт стал первым для ракет семейства "Ангара" с космодрома Восточный и обозначил начало летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур", а также летных испытаний разгонного блока "Орион".