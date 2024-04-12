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ТАСС

Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит освоение космоса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / БелТА

Президент республики также напомнил о совместном с Россией проекте по созданию спутника дистанционного зондирования земли с высоким разрешением

МИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Белоруссия продолжит освоение космоса, стране и народу это необходимо. Об этом перед церемонией вручения медали Героя Белоруссии первой в истории республики женщине-космонавту Марине Василевской заявил президент Александр Лукашенко.

"Полет Марины [на Международную космическую станцию, МКС] среди двух империй - российская, самая передовая в космосе и американцы - это не просто имидж. Это величайшая победа нашей страны. Народ наш этого заслужил. И в этом направлении мы будем делать все и еще немало сделаем вместе с нашими девчонками", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что раздаются голоса о ненужности полета Василевской для Белоруссии. "Нам это надо! Мы - космическая страна. Если бы не было развития космоса в Беларуси, с нами бы никто не разговаривал. Нам бы никто и не предложил лететь нашим девчонкам в космос. Мы умеем делать для космоса очень много", - подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил о продолжающемся совместном с Россией проекте по созданию спутника дистанционного зондирования земли с высоким разрешением. "В ближайшие годы мы забросим в космос самый передовой в мире спутник, вместе с россиянами мы его делаем, - сказал Лукашенко. - То есть мы будем видеть на земле с этой высоты спичечный коробок, сможем различить любую картинку на нем. Это высокие технологии, высочайшие".

"Символом братских уз наших [российского и белорусского] народов стали государственные флаги, развернутые на высоте более четырехсот километров от нашей планеты [на МКС в ходе полета Василевской]. С замиранием сердца мы следили за полетом, восхищались смелостью и целеустремленностью Марины", - отметил президент Белоруссии.

Василевская и космонавт Роскосмоса, уроженец Белоруссии Олег Новицкий 6 апреля вернулись на Землю с Международной космической станции, куда прибыли 25 марта на борту российского космического корабля в рамках двухнедельной экспедиции. На МКС Василевская выполнила научную программу из пяти исследований и двух общественных работ в области медицины, биологии, физиологии и дистанционного зондирования Земли. В частности, представительница Белоруссии провела спектральную видеофотосъемку поверхности планеты. 

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