Расставляет фигуры по местам: НАТО перебрасывает войска для войны с Россией (Advance, Хорватия)

Advance: немецкие военные в Литве – признак подготовки НАТО к войне с Россией

Германия в рамках НАТО приступила к отправке своих войск в Литву, пишет Advance. Это, как утверждают в альянсе, делается в рамках договора о коллективной обороне. Россия же видит в происходящем подготовку к нападению на себя. В НАТО начали готовиться к скорому столкновению и расставляют фигуры по местам.

Д. Марьянович

Вчера Германия приступила к отправке своих войск в Литву, один из трех прибалтийских членов Североатлантического альянса. Литовские лидеры заявили, что это "историческое событие". Действительно это так. Впервые со времен Второй мировой войны Германия отправляет свои войска за пределы страны для постоянного размещения.

Вчера в Литву прибыли 20 немецких солдат, и теперь их задача — подготовить условия для еще 150 бойцов, которые прибудут позднее в этом году. план предусматривает отправку пяти тысяч немецких солдат к концу 2027 года.

"Впервые мы отправили для постоянного размещения наши военные подразделения за пределы Германии", — заявил немецкий министр обороны Борис Писториус в Берлине на церемонии отправки временного командования немецкой литовской бригады, как передает немецкое агентство DPA. Писториус назвал это "важным днем для немецкой армии".

В столице Литвы Вильнюсе министр обороны Лауринас Касчюнас заявил, что этот шаг — "прекрасный пример" для всех стран на восточном крыле НАТО, на границе с Россией и ее союзником Белоруссией. "Мы создадим такую архитектуру обороны и сдерживания, что ни один противник с востока и не подумает испытывать пятую статью договора НАТО", — сказал он журналистам.

Конечно, он имел в виду коллективную оборону Североатлантического альянса, который образуют 32 страны. Согласно пятой статье договора НАТО, вооруженное нападение на одного из членов расценивается как нападение на весь альянс. Иными словами, все члены НАТО обязаны защищать того члена, кто подвергся нападению.

Литва, как и два других прибалтийских члена НАТО, Эстония и Латвия, крайне обеспокоена ситуацией в регионе после начала российской спецоперации на Украине и предполагает, что вооруженный конфликт может расшириться. Главный сторонник этой теории — украинский президент Владимир Зеленский, по словам которого, Россия нападет на другие государства, если Украина потерпит поражение. Правда, Зеленский не уточняет, о каких конкретно странах идет речь, но если бы Россия напала на любого члена НАТО, сколько бы немецких солдат там ни находилось — пара сотен или пять тысяч, автоматически будет активирована пятая статья договора НАТО. В широком контексте ситуация напоминала бы нечто вроде новой мировой войны, но, скорее всего, такой конфликт был бы куда страшнее двух предыдущих, поскольку в этом "раунде" участвовали бы ядерные державы.

Вряд ли несколько тысяч немецких солдат в Литве могут "сдержать" Россию от такого нападения, если Москва на самом деле захочет начать такую кампанию. Поэтому немецкие войска в Литве следует рассматривать, прежде всего, как прямое послание Берлина. Вопрос только в том, кто и как его поймет. Германия, возможно, видит в этом шаге подтверждение своей приверженности коллективной обороне и защите восточного крыла НАТО. Литва, конечно, рада тому, что примет у себя западные войска, поскольку очень боится российского нападения.

Ведь Россия, пусть она и выступила явным агрессором в случае Украины, в вероятном широком столкновении почувствует себя одиночкой, потому что так и есть. У нее нет коллективной обороны, к которой можно прибегнуть в случае нападения. Да, официально существует ОДКБ, в который входят Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия и Армения. Но очень трудно себе представить, чтобы одна из этих стран, возможно за исключением Белоруссии, пожелала бы принять активное участие в боях на российской стороне в случае, если бы Россия подверглась нападению.

Дело в том, что Москва не считает, что, отправляя солдат в Литву, Берлин тем самым хочет укрепить безопасность этой страны и Прибалтики в целом. Москва по-другому видит ситуацию, и, конечно, расценивает "концентрацию" войск НАТО, особенно из крупных военных держав, таких как Германия, близ своих границ как нечто более зловещее. Россия видит в этом подготовку к нападению на себя.

Как я писал раньше, страны Прибалтики охвачены паранойей и они убеждены, что Россия снова нападет на них, как это уже было в ХХ веке, когда они лишились суверенитета и были вынуждены стать частью Советского Союза. Точно так же можно сказать, что Россия панически боится нападения со стороны, как в Москве часто выражаются, "коллективного Запада". В случае России жива память о нашествиях Наполеона и Гитлера.

С российской точки зрения вторжение Наполеона в XIX веке, как и вторжение Гитлера в ХХ, произошли в момент, когда в Европе было неспокойно и ее охватили конфликты. Сейчас ситуация другая. Сегодня Европа очень компактно объединена (почти вся) в рамках Европейского Союза и НАТО. Россия ожидает, что в текущем столетии снова подвергнется нападению, но больше не сможет положиться на союзников, как во Второй мировой войне, когда существовала мощная антифашистская коалиция и даже США стояли на стороне СССР. Теперь Россия видит объединенный Запад, который намерен победить ее.

Да, Запад и сам об этом заявляет, но ссылается при этом на вооруженный конфликт на Украине. Но у России свое восприятие. Она, хоть и начала сама спецоперацию на Украине, считает, ее саму намереваются расшатать и расколоть на куски именно с помощью украинского конфликта. Понятно, что тут Москве недостает самокритичности в духе "мы сами в это ввязались", и все-таки по мере развития событий мнения меняются.

Если в итоге начнется война между Россией и НАТО, будущие поколения (если они будут) сочтут начало конфликта периодом полного недоверия и паранойи со всех сторон. Ведь сегодня есть Прибалтика, которая убеждена в том, что Россия готовится напасть на нее; есть Россия, которая уверена, что вооружение восточного крыла НАТО — это подготовка к наступлению, а не обороне. Поэтому русские и вошли на Украину, чтобы "превентивно" помешать ей включиться в эту подготовку у российских границ. Хотя сами русские, а особенно Владимир Путин, дали уже несколько разных объяснений спецоперации на Украине.

Я уже несколько раз писал о том, что зря Россию подозревают в намерении напасть на Прибалтику. Это бессмысленно именно из-за коллективной обороны Североатлантического альянса. А что с российскими страхами насчет нападения? Разве под этими утверждениями есть какое-то основание, если вспомнить, что Россия — крупнейшая ядерная держава в мире? Разве "гарантированное взаимное уничтожение" не гарантия того, что прямого столкновения России с НАТО не будет? Да, так должно быть, по крайней мере сейчас, но будущее не столь предсказуемо. Ядерное оружие, с одной стороны, не финальный этап военной гонки, которая в подобные времена, несомненно, обострится. Несомненно, кто-нибудь сейчас изучает вопрос, "как обезвредить российский ядерный арсенал, чтобы Россия не смогла ответить в случае нашего прямого нападения". Несомненно, где-то кто-то занимается российской версией этого плана. А раз так, останется оправданный страх, что однажды ситуация может максимально обостриться.

Поэтому неудивительно, что сейчас на восточном крыле Североатлантического альянса так часто говорят о возможном конфликте, но не сию минуту, а в самом ближайшем будущем. Упоминается 2027 или "до 2030 года". Как будто нам хотят сказать, что "фигуры" ни с той, ни с другой стороны еще не расставлены так, чтобы этот хаос начался прямо сейчас. Поэтому прибытие пяти тысяч немецких солдат в Литву — действительно историческое событие. Но не потому что эти несколько тысяч солдат защитят Литву в случае российского нападения или победят Россию в случае нападения НАТО. Мы видим, как уверенным решением фигуры начали расставлять по своим местам для некоего столкновения в ближайшем будущем. Сегодня оно невозможно, а позже в текущем десятилетии это уничтожение станет технически реализуемо. Правда, не обязательно оно будет взаимным.