Министр иностранных дел Украины требует еще ПВО Patriot (The Washington Post, США)

Кулеба: вежливая дипломатия по вопросу поставок ПВО Patriot не сработала

В отношениях с Западом Киев перейдет от "вежливой" дипломатии к жесткой, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью WP. Он сокрушается, что союзники не выполняют его требование поставить ВСУ еще ЗРК Patriot. По его словам, у других стран есть "лишнее" оружие.

КИЕВ — Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хочет получить от Запада простаивающие батареи ПВО Patriot, причем просить вежливо он уже устал. "Вежливая и спокойная дипломатия не сработала", — заявил главный дипломат Киева в интервью The Washington Post.

Разработанная в США система противовоздушной обороны Patriot стоимостью более одного миллиарда долларов за батарею занимает первую строчку в списке оружейных пожеланий Украины с первых дней конфликта с Россией. Первые батареи Киев получил прошлым летом, но тех трех, что остались у него сейчас, недостаточно для защиты всей страны от усиливающихся воздушных бомбардировок.

Таким образом, из всех высокопоставленных чиновников, которым велено уговаривать западных союзников нарастить поставки оружия, Кулебе президент Владимир Зеленский делегировал конкретную задачу — убедить страны, в чьих арсеналах значатся запасные Patriot, передать их Украине. Кулеба неоднократно подчеркивал, что его страна благодарна союзникам за полученную военную помощь, но при этом скрывать разочарование по поводу некоторых ограничений становится все труднее.

В последние месяцы объемы западной поддержки сократились, особенно со стороны США, крупнейшего спонсора Украины, где конгрессмены-республиканцы уже несколько месяцев блокируют предложенный президентом Байденом пакет на 60 миллиардов долларов. Проблемы, стоящие перед Кулебой в выполнении нынешней задачи, иллюстрируют крайне затруднительное для Украины положение: ее выживание по-прежнему зависит от партнеров и их оружия, но лишь немногие, похоже, полностью осознают безотлагательность его поставок. Министр выразил надежду на успех нового стиля жесткой дипломатии: "Да, люди могут меня ненавидеть, и я могу разрушить отношения [с другими странами] <…> Одна часть меня говорит, что дипломатия — это прежде всего личные отношения. Но я велел этой части заткнуться, и говорить начала та часть меня, которая хотела высказаться. Мы перепробовали все, но, похоже, ничего не работает".

Кулеба заявил, что его команда выявила более ста доступных Patriot — в некоторых соседних странах на охрану портов и аэродромов задействовано более одной батареи. Зеленский говорил, что Украине нужно 26 штук, чтобы полностью закрыть небо над Украиной, а Кулеба призывает для начала ограничиться семью, но получить их необходимо как можно быстрее. Они помогут охватить крупнейшие города Украины, причем один разместят поближе к полю боя, где российская авиация забрасывает противника управляемыми бомбами. По словам Кулебы, ему "сложно понять" нежелание некоторых стран передать хоть одну из своих систем Украине.

Во время недавней встречи в Брюсселе, посвященной 75-летию НАТО, Кулеба резко сказал присутствующим: "Мне жаль портить праздник, но кто может поверить, что самый могущественный военный альянс в мире не может найти семь батарей Patriot, чтобы предоставить их единственной стране в мире, которая каждый день сталкивается с атаками баллистическими атаками?" Он пошутил, что больше всего на встрече повезло тем министрами, у кого в стране нет батарей Patriot. "А те, у кого есть, чувствуют себя некомфортно", — отметил он и выразил уверенность в том, что Украина все равно получит новые Patriot, но промедление будет стоить украинцам жизни.

В последние недели Россия усиливает атаки на критически важную украинскую инфраструктуру, что привело к отключениям электроэнергии в некоторых городах, включая Харьков. Киев делает акцент на Patriot потому, что они единственные способны перехватывать и уничтожать российские гиперзвуковые баллистические ракеты, в частности "Кинжалы". Минимум одна батарея Patriot расположена недалеко от Киева, а одну из двух других пришлось передислоцировать ближе к "нулю" для борьбы с управляемыми авиабомбами. Сами Patriot являются для России приоритетной целью, и как минимум одна из украинских батарей уже получала повреждения и ремонтировалась. Бо́льшая часть средств ПВО Украины, включая системы С-300, проектировались еще в СССР, а боеприпасы к ним производятся в основном в России и дружественных ей странах. Эти системы советской эпохи неизбежно устаревают, а боеприпасы у ВСУ заканчиваются, что еще сильнее усугубляет ситуацию.

По словам Кулебы, поскольку американский пакет помощи застопорился, Киев определил еще четыре страны в Европе и Азии, которые могли бы немедленно передать Украине "лишние" Patriot. Тем не менее он не прекращает убеждать американцев прислать еще ЗРК. В очередной раз напомнив о благодарности за уже поставленное Вашингтоном вооружение, Кулеба сказал: "Вы искренне верите, что во всей армии США нет ни одной запасной батареи Patriot, которая не находится на боевом дежурстве и которую нельзя передать Украине? Я не верю".

В любом случае Америку попросят сыграть определенную роль в этом вопросе. Боеприпасы, пусть и в относительно небольших количествах, там все же производятся. И прежде, чем передать батарею Украине, любая страна спросит у Вашингтона разрешения и потребует гарантий замены каждого переданного Киеву Patriot.

Кулеба даже предлагает одолжить эти системы его стране, обещая вернуть их, как только потребуется. А еще он признался, что испытывает глубокое разочарование. "Я чувствую, что бьюсь головой о стену, хотя я дипломат, а значит, должен разбирать стену по кирпичику, — сказал он. — Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется биться об стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит".

Кулеба заявил, что смена тактики произошла две недели назад, когда в Киеве звуки взрывов прозвучали менее чем через минуту после сигнала воздушной тревоги. Раньше времени на поиск убежища было больше, но в этот раз Россия подняла в воздух баллистические ракеты. Их быстро перехватили — почти наверняка с помощью ПВО Patriot. Реакция Кулебы, однако, была иной: если подобное происходит в максимально защищенном Киеве, только представьте, какой ужас ощутят все остальные украинцы. "Проблема в том, что люди просто привыкли к тому, что где-то там идут боевые действия, — сказал он. — Ощущение, что для того, чтобы закончить все победой Украины, необходимо просто регулярно принимать неординарные решения, пропало".

Автор: Изабель Хуршудян (Isabelle Khurshudyan)