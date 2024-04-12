В вопросе Украины для Америки настал момент истины (Financial Times, Великобритания)

FT: для США настал момент истины в вопросе Украины

В ближайшие дни конгрессу США представят последний в этом году пакет помощи Украине, пишет FT. В нынешней ситуации многие республиканцы относятся к Киеву как к врагу, а к Москве – как к другу. Вашингтон оказался перед историческим выбором, который определит его будущее.

Республиканцы оказались перед суровым выбором: помочь Зеленскому или присягнуть на верность Трампу

В последний раз, когда министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призывал Капитолийский холм передать помощь Украине, одна из наиболее громкоголосых пророссийски настроенных республиканцев Марджори Тейлор Грин грубо его "послала". Когда депутата от Джорджии избрали впервые, Вашингтон не воспринял ее всерьез. Теперь же Грин угрожает карьере спикера Палаты представителей Майка Джонсона, если тот попытается передать Украине деньги. И это не пустая угроза. На Украину ему плевать, а на сохранение поста — нет, так что путем наименьшего сопротивления представляется именно уступка.

Ее же лидеры республиканцев советуют Украине, несмотря на настойчивые возражения со стороны союзников. Примечательно, что во время последней поездки Кэмерона в Вашингтон на этой неделе Джонсон отказался с ним встретиться. Дональд Трамп считает, что Украина должна передать Донбасс и Крым России в обмен на прекращение огня — этот результат он навяжет в первый же день своего пребывания на посту президента. Некоторые республиканцы все еще настроены снабжать Украину оружием, но их меньшинство. Правые члены партии относятся к Украине как к врагу, а к России как к другу. Считать эту позицию изоляционистской в корне неверно — она активно пророссийская.

"Украинское правительство нападает на христиан и казнит священников, — говорит Грин. — Россия такого не делает. Она не совершает нападок на христианство, а наоборот защищает его". Сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли (Michael Whatley) открыто называет Украину врагом. "Безответственный курс, которым следует президент Байден, дал понять Украине, Китаю и Ирану, что они могут проводить более агрессивную политику. Может дойти даже до того, что они попытаются вмешаться в наши выборы", — сказал он в интервью телеканалу Fox.

Пророссийский интервенционизм правых республиканцев работает в двух направлениях. Как сообщила на этой неделе автор книги "Путинские люди. Как КГБ вернул Россию, а потом взялся за Запад" Кэтрин Белтон (Catherine Belton), темы для разговора республиканцам из лагеря Грин подкидывают российские фабрики троллей. Кен Бак (Ken Buck), один из многих ушедших из политики ввиду отчаяния республиканских законодателей, называет Грин "Московской Марджори". По его мнению, ее заявление о том, что Украина казнит священников и борется за распространение воук-идеологии, исходит непосредственно из Кремля. Историки сравнивают Трампа с пронацистским движением Чарльза Линдберга (Charles Lindbergh) "Америка прежде всего" в начале 1940-х. Разница в том, что Линдбергу не удалось приблизиться к Белому дому. Президентство Трампа не только не изолирует Америку, но и изменит внешнюю политику США на пользу Владимиру Путину.

Все это ставит Джонсона в безвыходное положение. Разница между поддержкой Украины и России в равной степени критична для будущего американской демократии и для европейской безопасности. Это битва за то, что делать с Западом как идеей: защищать или разрушить. Подобно большинству республиканцев, Джонсон поначалу был поклонником того черчиллевского духа противоречия, что отличал украинского президента Владимира Зеленского. В 2022 году Джонсон вместе со всеми голосовал за первые пакеты финансирования Украины. В то время республиканская критика сводилась к тому, что Байден недостаточно старается для Зеленского. Свое мнение Джонсон изменил из-за сентябрьского голосования, когда его внезапно озарило, что каждый отданный Киеву доллар забирает деньги из бюджета, выделенного на безопасность границ США.

Реальная причина резкой переориентации Джонсона не имеет ничего общего с заявленной. США могут легко позволить себе продолжать финансировать Украину. Их щедрость в размере 113 миллиардов долларов за последние два года составила менее 1% федеральных расходов. И даже это можно назвать преувеличением. Бо́льшая часть средств тратится самой Америкой на производство и замену устаревшей военной техники.

К тому же США не занимаются субсидированием НАТО и в общей сложности потратили на Украину меньше, чем Европа. Вашингтон может легко платить за усиление безопасности границы с Мексикой и вооружать Украину. Именно такой законопроект и принял в начале этого года Сенат США, и его поддержали 22 республиканца, почти половина представителей партии. Однако в Палате представителей дело застопорилось.

В ближайшие дни Джонсон представит Конгрессу последний в этом году шанс поддержать ослабленную Украину. В дополнение к ужесточению мер по обеспечению безопасности границ, которые некоторые демократы сочтут ядовитой пилюлей, его пакет позволит направить проценты от конфискованных российских активов на кредитную помощь Украине. Вряд ли хоть один из этих трюков как-то повлияет на позицию Грин. Ее цель — предотвратить попадание какой бы то ни было помощи в Киев, а не новая помощь финансово ответственным образом. Джонсон надеется поддерживать Украину, избежав клейма предателя идеологии "Америка превыше всего". На самом деле выбор у него простой: помочь Зеленскому или угодить Трампу. Усидеть на обоих стульях не получится.

Автор: Эдвард Люс (Edward Luce)