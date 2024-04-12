Войти
Военное обозрение

Минобороны ФРГ сообщило о планах по закупке дополнительной партии танков Leopard 2A8

251
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Бундесвер планирует закупить дополнительную партию танков Leopard 2A8, техника необходима для размещения на территории Прибалтики. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Немцы хотят закупить дополнительные танки, речь идет о партии в 35 единиц, поскольку имеющихся на вооружении Бундесвера явно недостаточно для решения задач по "обеспечению безопасности" стран Прибалтики. Пока окончательное решение не принято, заказ будет оформлен, если на него найдут средства. А ситуация с деньгами непростая, они есть для Украины, но их нет для Германии.

В общем, Писториус направил заявку на приобретение 35 танков Leopard 2A8 в бюджетный комитет Бундестага. Если она будет одобрена, то новые танки пойдут на оснащение бригады в Литве. Пока никаких сведений о сроках рассмотрения документа нет.

Германское Минобороны уже начало размещение военнослужащих в Литве, первые группы военных из состава будущей бригады прибыли на территорию республики 8 апреля 2024 года. Это группа планирования в количестве 20 человек, которая совместно с литовскими военными будет решать вопросы развертывания остальной бригады. История эта не быстрая, к октябрю количество немецких военных в Литве возрастет до 150.

Всего немцы планируют разместить в Литве 5 тысяч военнослужащих Бундесвера к 2027 году. Основу бригады составит танковый батальон, который сейчас даже не имеет танков, а также механизированный пехотный. У него с техникой получше.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Украина
Продукция
Leopard-2
Похожие новости
15.01.2018
На страже Прибалтики
26.12.2016
"Вступая в бой, он обеспечивает победу" (Aftonbladet, Швеция)
27.05.2016
Саммит НАТО: обратный отсчет
29.06.2015
Осколки щита Родины: какое оружие производят бывшие республики СССР
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
16.06.2014
В случае конфликта странам Балтии не обойтись без помощи НАТО ("Deutsche Welle", Германия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 10:45
  • 101
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 12.04 10:40
  • 0
США развернули первую эскадрилью F-35 морской пехоты на восточном побережье
  • 12.04 09:55
  • 2
ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины
  • 12.04 07:35
  • 1
Обозначена максимальная продолжительность полетов на РОС
  • 12.04 07:31
  • 1
Разгонный блок «Ангары» вывел на орбиту спутник «Гагаринец»
  • 12.04 04:53
  • 735
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.04 02:29
  • 0
О ЗРС и их роли в СВО
  • 11.04 23:30
  • 15
Национальная политика и миграция
  • 11.04 20:00
  • 11
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 11.04 16:48
  • 0
Кто делает деньги на войне на Украине? Конечно США, конечно Польша
  • 11.04 10:03
  • 0
Михаил Липский: Только я помню Гостомель
  • 11.04 03:20
  • 475
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.04 03:14
  • 5
О возможных путях разгрома ВСУ (и НАТО) на левобережье. Техническая сторона вопроса.
  • 11.04 02:42
  • 2697
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.04 21:54
  • 2
Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации