Минобороны ФРГ сообщило о планах по закупке дополнительной партии танков Leopard 2A8

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Бундесвер планирует закупить дополнительную партию танков Leopard 2A8, техника необходима для размещения на территории Прибалтики. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Немцы хотят закупить дополнительные танки, речь идет о партии в 35 единиц, поскольку имеющихся на вооружении Бундесвера явно недостаточно для решения задач по "обеспечению безопасности" стран Прибалтики. Пока окончательное решение не принято, заказ будет оформлен, если на него найдут средства. А ситуация с деньгами непростая, они есть для Украины, но их нет для Германии.

В общем, Писториус направил заявку на приобретение 35 танков Leopard 2A8 в бюджетный комитет Бундестага. Если она будет одобрена, то новые танки пойдут на оснащение бригады в Литве. Пока никаких сведений о сроках рассмотрения документа нет.

Германское Минобороны уже начало размещение военнослужащих в Литве, первые группы военных из состава будущей бригады прибыли на территорию республики 8 апреля 2024 года. Это группа планирования в количестве 20 человек, которая совместно с литовскими военными будет решать вопросы развертывания остальной бригады. История эта не быстрая, к октябрю количество немецких военных в Литве возрастет до 150.

Всего немцы планируют разместить в Литве 5 тысяч военнослужащих Бундесвера к 2027 году. Основу бригады составит танковый батальон, который сейчас даже не имеет танков, а также механизированный пехотный. У него с техникой получше.