Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото.

Источник: стамбульский процесс может способствовать прекращению огня на Украине

МОСКВА, 11 апреля/ Радио Sputnik. Возвращение к стамбульскому процессу может содействовать прекращению огня на Украине, Анкара готова к посредничеству для урегулирования конфликта, заявил источник в администрации президента Турции.

Ранее швейцарская газета Le Temps сообщала, что МИД Швейцарии не исключил использования проекта плана, который обсуждался в Стамбуле представителями России и Украины в 2022 году, в ходе запланированной мирной конференции в Бюргенштоке.

"Как неоднократно заявлял господин президент (Тайип Эрдоган), на переговорах в Стамбуле стороны были близки к прекращению огня. Оживление стамбульского процесса, что предлагает господин президент, могло бы содействовать перемирию, устойчивому прекращению огня в конфликте, который затрагивает весь мир, в том числе наш регион. Анкара неоднократно выражала готовность к любому содействию для урегулирования конфликта", – сказал собеседник РИА Новости.

В ноябре 2023 года член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Украина и Россия могли прийти к мирному соглашению еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, а экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Киев продолжить "просто воевать".

Радио Sputnik сообщало, что в Швейцарии назвали время и место проведения конференции по Украине.