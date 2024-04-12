Источник рассказал о влиянии стамбульского процесса на мир на Украине

Источник: стамбульский процесс может способствовать прекращению огня на Украине
МОСКВА, 11 апреля/ Радио Sputnik. Возвращение к стамбульскому процессу может содействовать прекращению огня на Украине, Анкара готова к посредничеству для урегулирования конфликта, заявил источник в администрации президента Турции.
Ранее швейцарская газета Le Temps сообщала, что МИД Швейцарии не исключил использования проекта плана, который обсуждался в Стамбуле представителями России и Украины в 2022 году, в ходе запланированной мирной конференции в Бюргенштоке.
В ноябре 2023 года член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Украина и Россия могли прийти к мирному соглашению еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, а экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Киев продолжить "просто воевать".
Радио Sputnik сообщало, что в Швейцарии назвали время и место проведения конференции по Украине.