Войти
РИА Новости

Источник рассказал о влиянии стамбульского процесса на мир на Украине

251
0
0
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото.
Источник изображения: © iStock.com / 9parusnikov

Источник: стамбульский процесс может способствовать прекращению огня на Украине

МОСКВА, 11 апреля/ Радио Sputnik. Возвращение к стамбульскому процессу может содействовать прекращению огня на Украине, Анкара готова к посредничеству для урегулирования конфликта, заявил источник в администрации президента Турции.

Ранее швейцарская газета Le Temps сообщала, что МИД Швейцарии не исключил использования проекта плана, который обсуждался в Стамбуле представителями России и Украины в 2022 году, в ходе запланированной мирной конференции в Бюргенштоке.

"Как неоднократно заявлял господин президент (Тайип Эрдоган), на переговорах в Стамбуле стороны были близки к прекращению огня. Оживление стамбульского процесса, что предлагает господин президент, могло бы содействовать перемирию, устойчивому прекращению огня в конфликте, который затрагивает весь мир, в том числе наш регион. Анкара неоднократно выражала готовность к любому содействию для урегулирования конфликта", – сказал собеседник РИА Новости.

В ноябре 2023 года член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что Украина и Россия могли прийти к мирному соглашению еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, а экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Киев продолжить "просто воевать".

Радио Sputnik сообщало, что в Швейцарии назвали время и место проведения конференции по Украине.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Турция
Украина
Швейцария
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
10.10.2022
Эрдоган посмеялся над Европой. Она не может говорить без разрешения НАТО
29.08.2022
Вашингтон и Киев стремительно теряют союзников
22.08.2022
Европа распрощалась с нейтралитетом. Но одна страна еще держится
25.08.2021
Навязчивые амбиции Эрдогана
21.09.2020
Кто, где и за что сегодня воюет на планете
11.03.2020
Стратегия Европы в Идлибе: давить на Москву и заигрывать с Эрдоганом
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.04 10:45
  • 101
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 12.04 10:40
  • 0
США развернули первую эскадрилью F-35 морской пехоты на восточном побережье
  • 12.04 09:55
  • 2
ВКС нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины
  • 12.04 07:35
  • 1
Обозначена максимальная продолжительность полетов на РОС
  • 12.04 07:31
  • 1
Разгонный блок «Ангары» вывел на орбиту спутник «Гагаринец»
  • 12.04 04:53
  • 735
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.04 02:29
  • 0
О ЗРС и их роли в СВО
  • 11.04 23:30
  • 15
Национальная политика и миграция
  • 11.04 20:00
  • 11
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 11.04 16:48
  • 0
Кто делает деньги на войне на Украине? Конечно США, конечно Польша
  • 11.04 10:03
  • 0
Михаил Липский: Только я помню Гостомель
  • 11.04 03:20
  • 475
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.04 03:14
  • 5
О возможных путях разгрома ВСУ (и НАТО) на левобережье. Техническая сторона вопроса.
  • 11.04 02:42
  • 2697
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.04 21:54
  • 2
Показаны кадры с российским танком Т-72 с новой антидроновой защитой из зоны спецоперации