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ТАСС

Литва передала Украине партию антидронов и генераторов

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Флаги Литвы и Евросоюза
Флаги Литвы и Евросоюза.
Источник изображения: ТАСС/Сергей Савостьянов

В 2024 году Вильнюс уже передал Киеву артиллерийские снаряды калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, зимнюю амуницию для военнослужащих, заряды для гранатометов Carl Gustaf, дистанционные взрыватели

ВИЛЬНЮС, 11 апреля. /ТАСС/. Партия антидронов - оборудования по нейтрализации беспилотных летательных аппаратов, электрогенераторов и складных кроватей передана Литвой Украине. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики.

"Наша помощь Украине носит постоянный и беспрерывный характер. Передаваемые нами и союзниками вооружение и техника критически восполняют военные потребности Украины", - приводятся в сообщении слова министра обороны Лауринаса Касчюнаса. Количественный состав партии не уточняется.

Как отметили в Минобороны, в 2024 году Вильнюс уже передал Киеву артиллерийские снаряды калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, зимнюю амуницию для военнослужащих, заряды для гранатометов Carl Gustaf, дистанционные взрыватели.

Суммарная помощь Литвы Украине составляет около €1 млрд, в том числе €610 млн приходятся на военные поставки. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Украина
Продукция
Carl Gustaf M4
M113 БТР
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