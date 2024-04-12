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ТАСС

"Калашников" закупит 450 единиц нового станочного оборудования

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Концерн «Калашников»
Концерн «Калашников».
Источник изображения: rostec.ru

Новые станки позволят увеличить выпуск высокоточных боеприпасов и боевого стрелкового оружия более чем в два раза

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" закупит в 2024 году 450 единиц нового станочного оборудования, что позволит удвоить выпуск продукции и создавать новые виды специальной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"В нынешнем году производственные мощности завода "Калашников" прирастут на 450 единиц современного оборудования. В 2023 году предприятие приобрело новое станочное оборудование в количестве более 125 штук, что кратно выше аналогичных закупок 2022 года. Это стало возможным благодаря комплексному инвестиционному проекту развития производства, стартовавшему в 2022 году", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что новые станки с ЧПУ, фрезерные, механообрабатывающие, резьбо-шлифовальные и другие установлены во вновь открытых участках в дивизионах оружейного и инструментального производств, дивизионе производства спецтехники. Они позволяют увеличить выпуск высокоточных боеприпасов и боевого стрелкового оружия более чем в два раза.

"Увеличение мощностей - это важный стратегический показатель в развитии предприятия. Потенциал завода благодаря наращиванию технологических мощностей позволяет нам не только производить линейку традиционного вооружения, но и создавать новые виды специальной продукции. Причем спрос на все наши изделия стабильно высокий", - сказал глава концерна "Калашников" Алан Лушников, слова которого привели в пресс-службе. 

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