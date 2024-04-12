"Калашников" начнет выпускать Доработанное противоосколочное одеяло "Эгида" в 2024 году

Также средство защиты сможет обезопасить от обнаружения приборами ночного видения и тепловизионными прицелами

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. АО "НИИ стали" (входит в концерн "Калашников") модифицировало противоосколочное одеяло "Эгида", которое при небольшой доработке может обеспечивать защиту от обнаружения приборами ночного видения и тепловизионными прицелами. Начать выпуск обновленного средства защиты планируется в этом году, сообщили в пресс-службе концерна.

Как отметили в "Калашникове", предприятия, занимающиеся связью, просят защитить антенные узы радиолокационных станций от осколков. При этом защитный материал должен обладать повышенной радиопрозрачностью в тех диапазонах, в которых работают данные РЛС. Предприятие провело экспертизы в профильных НИИ заказчика и получило заключение о том, что "Эгида" обладает хорошей радиопрозрачностью и может применяться для защитных целей.

"Одновременно АО "НИИ стали" оценило маскирующие свойства своего изделия в различных диапазонах ЭМ-спектра. Выяснилось, что при небольшой доработке "Эгида" прекрасно работает в ИК-диапазоне, обеспечивая защиту от обнаружения приборами ночного видения и тепловизионными прицелами. АО "НИИ стали" планирует начать выпуск модифицированного одеяла "Эгида" с маскировочными характеристиками с третьего квартала 2024 года", - добавили там.