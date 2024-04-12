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Осталось несколько недель: генерал ВВС США встревожен преимуществом России (Business Insider, Германия)

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Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации
Работа САУ 2С7 Пион в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © Виктор Антонюк

Генерал Каволи: российские силы скоро в десять раз превзойдут ВСУ в артиллерии

Преимущество российских сил над ВСУ скоро удвоится, пишет Business Insider со ссылкой на заявление генерала ВВС США Криса Каволи. Счет идет не на месяцы, а на недели. Без западной помощи ситуация для Украины складывается крайне серьезная, подчеркнул военный.

Элла Шерман (Ella Sherman)

Глава Европейского командования США генерал ВВС Крис Каволи заявил, что артиллерийское преимущество России над Украиной удвоится в течение нескольких недель из-за трудностей Киева со снабжением.

“Мы говорим не о месяцах, и это не гипотетический сценарий”, — заявил Каволи на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам в среду. “Главный убийца на поле боя в большинстве конфликтов — это артиллерия, а в этом — несомненно”.

В настоящее время российская армия расстреливает снарядов в пять раз больше, чем Украина. По словам Каволи, через несколько недель соотношение может измениться до 10:1. Прошлым летом Украина имела преимущество в артиллерии, но сейчас выпускает лишь порядка 2 000 снарядов в сутки, в то время как Россия ежедневно обстреливает позиции ВСУ 10 000 снарядами. Последствия снарядного голода уже сказываются.

“Украинцы бережно экономят снаряды, предвидя, что запасы закончатся, — сказал Каволи. — Ситуация крайне серьезная".

Высокопоставленный генерал США заявил, что американские артиллерийские системы, снаряды и перехватчики ПВО чрезвычайно важны для обороны Украины, но сейчас Киеву не хватает ни того, ни другого, ни третьего.

Помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер заявила в среду на слушаниях в Конгрессе, что украинцам “приходится решать, что защищать в первую очередь, и именно поэтому российские атаки достигают цели и наносят такой вред украинской электросети”.

В последнее время Россия усугубила атаки по украинским городам — в частности на Харьков. На город обрушились ракеты, беспилотники-камикадзе и планирующие бомбы.

Каволи заявил, что масштабные воздушные атаки России способны разрушить экономику Украины, если Киев не сможет защитить себя с помощью пакета США в сфере безопасности на сумму в 60 миллиардов долларов, который уже несколько месяцев застрял в Конгрессе в ожидании одобрения Палаты представителей.

Украинские военные начали широко применять беспилотники как альтернативу артиллерийским снарядам. На этой неделе представитель НАТО сообщил журналу Foreign Policy, что более двух третей российских танков уничтожены именно беспилотниками.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что беспилотные системы не могут заменить насущно необходимое ВСУ оружие — артиллерию, средства ПВО и ракеты большой дальности.

“Необходимо со всей четкостью донести до Конгресса, что если он не поможет, то Украина проиграет”, — заявил Зеленский в прошлое воскресенье.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Германия
Россия
США
Украина
Проекты
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