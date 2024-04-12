Французский контр-адмирал: Военно-морские силы Франции начали подготовку к вероятной войне

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Военно-морские силы Франции начали подготовку к вероятной войне. Это связано с тем, что Париж меняет концепцию применения своих ВМС.

Такое заявление сделал в интервью изданию Politico французский контр-адмирал Жак Маллар, возглавляющий авианосную ударную группу.

По его словам, раньше ВМС Франции вели подготовку к борьбе с пиратами, наркоторговцами, рыбаками-браконьерами, то есть к проведению различных полицейских операций. Именно этим Маллар и занимался, когда в 1990-х годах поступил служить на флот. Теперь же командование делает упор на вероятный вооруженный конфликт с сильным противником, который будет пытаться уничтожить французский флот.

Морской бой становится все более вероятным

- считает Маллар.

По его мнению, подходит к концу эпоха относительной свободы действий, когда каждый поступает так, как ему хочется. Теперь мы вступаем в мир, в котором приходится регулярно сталкиваться с многочисленными внешними угрозами. Контр-адмирал утверждает, что теперь ВМС Франции ведут активную подготовку к полномасштабным боевым действиям высокой интенсивности.

Наиболее вероятными источниками опасности французский военный назвал Россию, Иран и йеменских хуситов. Относительно Китая Маллар заявил, что в Париже, в отличие от Вашингтона, не видят непосредственной угрозы с его стороны. По его словам, Пекин ограничивает свою военно-морскую активность Южно-Китайским морем, ситуация в котором Францию никак не затрагивает.