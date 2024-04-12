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ЦАМТО

Правительство Германии отчиталось о военных поставках Киеву за последние 2 недели

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Warthog
Бронетранспортер Warthog.

ЦАМТО, 11 апреля. Правительство Германии 10 апреля объявило о поставке Украине нового пакета военной помощи, в том числе артиллерийских снарядов, беспилотных летательных аппаратов и бронетехники.

Как сообщается на сайте правительства ФРГ, за последние две недели Берлин передал Киеву 16 разведывательных БЛА VECTOR и 30 БЛА RQ-35 Heidrun, а также 30 комплектов средств противодействия БЛА.

Также было передано 6000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 1 млн. патронов для стрелкового оружия, 680 штурмовых винтовок MK 556, 50 снайперских винтовок HLR 338 и 120 ед. CR 308.

Украина дополнительно получила бронетранспортер Warthog в версии КМУ, две машины разминирования Wisent, 11 дистанционно управляемых систем разминирования, три минных трала, 70 инфракрасных камер, 24 подвесных мотора и 5000 детонаторов.

Предыдущий список отправленной на Украину немецкой военной помощи был опубликован 28 марта 2024 года и включал боеприпасы для танков, беспилотники и артиллерийские снаряды.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Всего ФРГ к настоящему моменту выделила на военную поддержку Киева средства или предоставила обязательства по будущим расходам в размере около 28 млрд. евро.

Напомним, что недавно, в марте этого года, министр обороны Германии Борис Писториус объявил о выделении Украине очередного пакета помощи на сумму 500 млн. евро (около 540 млн. долл.), включая 10 тыс. артиллерийских снарядов из запасов Минобороны, 100 бронемашин и 100 транспортных средств материально-технического обеспечения.

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Страны
Германия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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