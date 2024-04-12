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ЦАМТО

Бельгийская компания John Cockerill Defense поставит ВС Украины вездеходы Bv-206 в санитарной версии

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Сочлененные гусеничные машины Hagglunds Bv206 D6N. Источник: www.puolustusvoimat.fi.

ЦАМТО, 11 апреля. Бельгийская компания John Cockerill Defense (JCD) поставит Украине гусеничные двухсекционные вездеходы Bv-206 (Bandvagn 206) в версии машины медицинской эвакуации.

Издание L'Echo 9 апреля сообщило, что бельгийская компания John Cockerill Defense заключила контракт на поставку нескольких десятков Bv-206, которые будут отремонтированы, модернизированы и переконфигурированы в медицинские версии на мощностях бельгийской группы в Обанже.

Контракт является частью трех последних пакетов бельгийской военной помощи Украине на общую сумму 412 млн. евро, одобренных бельгийским федеральным правительством 15 марта 2024 года. Инициатива также является составной частью сотрудничества между правительствами Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (страны Бенилюкса) по предоставлению военной помощи Украине.

"Bv-206 известна своей исключительной мобильностью на сложной пересеченной местности. Это делает ее идеальной для миссий по эвакуации раненых", – заявил представитель John Cockerilla Defense.

Напомним, что в 2023 году эта же компания завершила модернизацию первой партии из 10 гусеничных бронетранспортеров М-113 для ВСУ. Всего на Украину планируется отправить 40 бронемашин этого типа. Инициатива финансируется странами Бенилюкса.

В июле 2023 года эти страны объявили о финансовом сотрудничестве по ремонту 40 списанных БТР M-113 для ВСУ. Машины оснащаются дистанционно управляемой боевым модулем FN Herstal с пулеметами калибра 7,62 мм или 12,7 мм, имеющимися на складах бельгийской армии.

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Страны
Бельгия
Люксембург
Нидерланды
Украина
Продукция
M113 БТР
Компании
FN Herstal
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