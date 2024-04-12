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По словам руководителя Киберкомандования и Агентства национальной безопасности армии США, в прошлом году американские специалисты по кибербезопасности работали в более чем десятке стран в рамках действий, направленных на укрепление сетей и якобы противодействие хакерам.

Как сообщает американское издание Defense News, миссии, проведенные Национальными киберсилами США, насчитывали в общей сложности 22 эпизода, причем некоторые из них происходили одновременно по всему миру.

В отчете генерала ВВС США Тимоти Хо, представленном сенатскому комитету по вооруженным силам, все более важную роль играет вопрос безопасности правительства, частного сектора и критически важных инфраструктурных систем. По словам американского генерала, иностранные государства постоянно обновляют свои методы работы и часто действуют через сети и устройства, принадлежащие США. При этом оперативные миссии выполняются киберсилами США по приглашению иностранных правительств и не всегда разглашаются, поскольку многие страны предпочитают скрывать свое сотрудничество с американской армией в киберсфере.

В частности, американские киберсилы активно сотрудничали с Украиной перед началом российской спецоперации, с Албанией после якобы иранских кибератак и Латвией, где было обнаружено вредоносное ПО. Кроме того, ранее отмечалось тесное сотрудничество с Эстонией, Хорватией, Литвой, Черногорией и Северной Македонией.

По большому счёту, эти американские силы сами могли стоять за кибератаками по всему миру.